Spotify Türkiye ve dünya genelinde 2017 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Luis Fonsi ve Daddy Yankee’ye Justin Bieber’ın eşlik ettiği “Despacito – Remix” dünya genelindeki Spotify kullanıcılarının en çok dinlediği şarkı oldu. Despacito’yu DJ Khaled’in Rihanna ve Bryson Tiller destekli şarkısı “Wild Thoughts” izliyor. İlk üçteki son şarkı ise French Montana imzalı “Unforgettable” oldu.

Spotify’ın dünya genelinde en çok dinlenen 30 şarkıdan oluşan listesinde şu şarkılar bulunuyor:

Daddy Yankee, Luis Fonsi- Despacito – Remix (feat. Justin Bieber) DJ Khaled- Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) French Montana, Unforgettable (feat. Swae Lee) DJ Khaled- I’m the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne) J Balvin, Willy William- Mi Gente Ed Sheeran- Shape of You Calvin Harris- Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean) Charlie Puth- Attention Liam Payne- Strip That Down (feat. Quavo) Imagine Dragons- Thunder Jonas Blue- Mama (feat. William Singe) David Guetta- 2U (feat. Justin Bieber) Lil Uzi Vert- XO TOUR Llif3 Shawn Mendes- There’s Nothing Holdin’ Me Back Axwell /\ Ingrosso- More Than You Know Kendrick Lamar- HUMBLE. Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) The Chainsmokers, Coldplay- Something Just Like This Maluma- Felices los 4 Imagine Dragons- Believer Danny Ocean- Me Rehúso Luis Fonsi- Despacito (feat. Daddy Yankee) Post Malone- Congratulations (feat. Quavo) Maggie Lindemann, CADE, Cheat Codes – Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix) Rita Ora- Your Song Niall Horan- Slow Hands Demi Lovato- Sorry Not Sorry Martin Garrix, Troye Sivan – There For You Clean Bandit- Symphony (feat. Zara Larsson) Bruno Mars- That’s What I Like

Spotify Türkiye listesinin zirvesinde Aleyna Tilki yer alıyor

Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının 2017 yazında en çok dinlediği şarkı ise Aleyna Tilki imzalı “Sen Olsan Bari” oldu. Tilki’yi küresel listenin zirvesindeki “Despacito – Remix” izliyor. Üçücü sırada ise Deeperise’dan “Raf” bulunuyor. Yerli ve yabancı isimlerin bir arada olduğu Türkiye listesinde Tarkan, Edis, Ayşe Hatun Önal gibi sanatçılar da yer alıyor.

Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının yaz aylarında en çok dinlediği şarkıların listesi şu şekilde: