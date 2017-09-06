Spotify Türkiye ve dünya genelinde 2017 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Luis Fonsi ve Daddy Yankee’ye Justin Bieber’ın eşlik ettiği “Despacito – Remix” dünya genelindeki Spotify kullanıcılarının en çok dinlediği şarkı oldu. Despacito’yu DJ Khaled’in Rihanna ve Bryson Tiller destekli şarkısı “Wild Thoughts” izliyor. İlk üçteki son şarkı ise French Montana imzalı “Unforgettable” oldu.
Spotify’ın dünya genelinde en çok dinlenen 30 şarkıdan oluşan listesinde şu şarkılar bulunuyor:
- Daddy Yankee, Luis Fonsi- Despacito – Remix (feat. Justin Bieber)
- DJ Khaled- Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)
- French Montana, Unforgettable (feat. Swae Lee)
- DJ Khaled- I’m the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)
- J Balvin, Willy William- Mi Gente
- Ed Sheeran- Shape of You
- Calvin Harris- Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)
- Charlie Puth- Attention
- Liam Payne- Strip That Down (feat. Quavo)
- Imagine Dragons- Thunder
- Jonas Blue- Mama (feat. William Singe)
- David Guetta- 2U (feat. Justin Bieber)
- Lil Uzi Vert- XO TOUR Llif3
- Shawn Mendes- There’s Nothing Holdin’ Me Back
- Axwell /\ Ingrosso- More Than You Know
- Kendrick Lamar- HUMBLE.
- Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
- The Chainsmokers, Coldplay- Something Just Like This
- Maluma- Felices los 4
- Imagine Dragons- Believer
- Danny Ocean- Me Rehúso
- Luis Fonsi- Despacito (feat. Daddy Yankee)
- Post Malone- Congratulations (feat. Quavo)
- Maggie Lindemann, CADE, Cheat Codes – Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix)
- Rita Ora- Your Song
- Niall Horan- Slow Hands
- Demi Lovato- Sorry Not Sorry
- Martin Garrix, Troye Sivan – There For You
- Clean Bandit- Symphony (feat. Zara Larsson)
- Bruno Mars- That’s What I Like
Spotify Türkiye listesinin zirvesinde Aleyna Tilki yer alıyor
Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının 2017 yazında en çok dinlediği şarkı ise Aleyna Tilki imzalı “Sen Olsan Bari” oldu. Tilki’yi küresel listenin zirvesindeki “Despacito – Remix” izliyor. Üçücü sırada ise Deeperise’dan “Raf” bulunuyor. Yerli ve yabancı isimlerin bir arada olduğu Türkiye listesinde Tarkan, Edis, Ayşe Hatun Önal gibi sanatçılar da yer alıyor.
Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının yaz aylarında en çok dinlediği şarkıların listesi şu şekilde:
- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari
- Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito (Remix)
- Deeperise – Raf
- Edis – Çok Çok
- Tarkan – Yolla
- Ed Sheeran – Shape of You
- DJ Khaled, Rihanna – Wild Thoughts
- Imagine Dragons – Thunder
- Charlie Puth – Attention
- No Method – Let Me Go
- Willy William – Mi Gente
- Imagine Dragons – Believer
- Anne Marie – Ciao Adios
- İlyas Yalçıntaş – Gel Be Gökyüzüm
- Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
- French Montana – Unforgettable
- Ayşe Hatun Önal – Olay
- David Guetta – 2U
- Bengü – Kuzum
- Future – Mask Off