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spotify-logo-180615Spotify Türkiye ve dünya genelinde 2017 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Luis Fonsi ve Daddy Yankee’ye Justin Bieber’ın eşlik ettiği “Despacito – Remix” dünya genelindeki Spotify kullanıcılarının en çok dinlediği şarkı oldu. Despacito’yu DJ Khaled’in Rihanna ve Bryson Tiller destekli şarkısı “Wild Thoughts” izliyor. İlk üçteki son şarkı ise French Montana imzalı “Unforgettable” oldu.

Spotify’ın dünya genelinde en çok dinlenen 30 şarkıdan oluşan listesinde şu şarkılar bulunuyor:

  1. Daddy Yankee, Luis Fonsi- Despacito – Remix (feat. Justin Bieber)
  2. DJ Khaled- Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)
  3. French Montana, Unforgettable (feat. Swae Lee)
  4. DJ Khaled- I’m the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)
  5. J Balvin, Willy William- Mi Gente
  6. Ed Sheeran- Shape of You
  7. Calvin Harris- Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)
  8. Charlie Puth- Attention
  9. Liam Payne- Strip That Down (feat. Quavo)
  10. Imagine Dragons- Thunder
  11. Jonas Blue- Mama (feat. William Singe)
  12. David Guetta- 2U (feat. Justin Bieber)
  13. Lil Uzi Vert- XO TOUR Llif3
  14. Shawn Mendes- There’s Nothing Holdin’ Me Back
  15. Axwell /\ Ingrosso- More Than You Know
  16. Kendrick Lamar- HUMBLE.
  17. Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
  18. The Chainsmokers, Coldplay- Something Just Like This
  19. Maluma- Felices los 4
  20. Imagine Dragons- Believer
  21. Danny Ocean- Me Rehúso
  22. Luis Fonsi- Despacito (feat. Daddy Yankee)
  23. Post Malone- Congratulations (feat. Quavo)
  24. Maggie Lindemann, CADE, Cheat Codes – Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix)
  25. Rita Ora- Your Song
  26. Niall Horan- Slow Hands
  27. Demi Lovato- Sorry Not Sorry
  28. Martin Garrix, Troye Sivan – There For You
  29. Clean Bandit- Symphony (feat. Zara Larsson)
  30. Bruno Mars- That’s What I Like
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Spotify Türkiye listesinin zirvesinde Aleyna Tilki yer alıyor

Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının 2017 yazında en çok dinlediği şarkı ise Aleyna Tilki imzalı “Sen Olsan Bari” oldu. Tilki’yi küresel listenin zirvesindeki “Despacito – Remix” izliyor. Üçücü sırada ise Deeperise’dan “Raf” bulunuyor. Yerli ve yabancı isimlerin bir arada olduğu Türkiye listesinde Tarkan, Edis, Ayşe Hatun Önal gibi sanatçılar da yer alıyor.

Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının yaz aylarında en çok dinlediği şarkıların listesi şu şekilde:

  1. Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari
  2. Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito (Remix)
  3. Deeperise – Raf
  4. Edis – Çok Çok
  5. Tarkan – Yolla
  6. Ed Sheeran – Shape of You
  7. DJ Khaled, Rihanna – Wild Thoughts
  8. Imagine Dragons – Thunder
  9. Charlie Puth – Attention
  10. No Method – Let Me Go
  11. Willy William – Mi Gente
  12. Imagine Dragons – Believer
  13. Anne Marie – Ciao Adios
  14. İlyas Yalçıntaş – Gel Be Gökyüzüm
  15. Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
  16. French Montana – Unforgettable
  17. Ayşe Hatun Önal – Olay
  18. David Guetta – 2U
  19. Bengü – Kuzum
  20. Future – Mask Off
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