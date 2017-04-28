Samsung Galaxy S8’in sanal ana ekran düğmesi hareket ediyor

Samsung Galaxy S8’deki en büyük değişikliklerden bir tanesi fiziksel ana ekran tuşunun kaldırılması olmuştu. Bu kararla birlikte telefonun ön yüzünde ekran için daha fazla alan açılmıştı. Ancak Galaxy S8’e sahip olanlar cihazın basınca duyarlı yazılımsal ana ekran tuşuyla ilgili ilginç bir durumu rapor etmeye başladılar. Bu tuş hareket ediyor.

Bu hareketi günlük kullanım sırasında fark etmek pek mümkün olmuyor. Ancak telefonun ekranına referans oluşturması için bir şey yapıştırır ve daha sonra durumu sürekli gözlerseniz, düğmenin ileri geri yönde, az da olsa hareket ettiğini göreceksiniz. Hollandalı GalaxyClub sitesi bunun deneyini gerçekleştirmiş ve aşağıdaki fotoğrafları paylaşmış:

Peki, bunun nedeni ne olabilir? Samsung Hollanda biriminin Twitter hesabı üzerinden bir şekilde doğruladığı en iyi açıklamaya göre, ana ekran tuşu ekran yanmasını önlemek için hareket ediyor. Aslında bu sorun genellikle eski CRT monitörlerde görünür ve tek bir görüntü ekranda uzun süre boyunca kaldığında ortaya çıkar, ekranda kalıcı bir hayalet görüntü oluşturur. Bu durum ekran koruyucularının ortaya çıkmasına vesile olmuştu, ekran koruyucuları sayesinde ekrandaki piksellerin değişimi sağlanıyordu. Böylelikle bir görüntünün ekranda sabit şekilde kalması engelleniyordu.

Artık çoğu kullanıcı için ekran yanması bir sorun olmaktan çıksa da, S8’de de kullanılan OLED ekranlar için bu durum hâlâ problem yaratmaya devam ediyor. OLED ekranlı akıllı saatler de hayalet görüntü sorunundan nasibini alıyor, çünkü ekranlar sıklıkla yüksek parlaklıkta, saat yüzü gibi statik unsurların sürekli gösterildiği şekilde bırakılıyor. Bu nedenle Google’ın Android Wear işletim sisteminde ekran yanma koruması ayarı bulunuyor. Bu ayar sayesinde geliştiriciler ekran arayüzünü ileri ve geri kaydırabiliyor ve bu durum normal kullanıcılar için herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor.

S8’in hareket eden ana ekran tuşu kulağa biraz garip gelse de, bu hareketin ekranı korumak için olduğunu bilmek içinizi rahatlatabilir.