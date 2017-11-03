Qualcomm Apple aleyhine bir dava daha açtı. İşlemci üreticisi, Cupertino merkezli şirketin kendisine ait tescilli yonga kodunu Intel ile paylaştığını iddia ediyor.

Dava dilekçesinde Apple’ın Qualcomm ile yaptığı sözleşmeye aykırı hareket ettiği öne sürülüyor. Sözleşme ihlâli iddiasının merkezinde ise mobil yongaların telefonun geri kalanıyla etkileşim kurmasını sağlayan yazılım bulunuyor.

Qualcomm ve Apple arasındaki hukuk savaşı 2017’nin ilk ayında başlamıştı. Savaşta ilk kurşunu atan taraf, Qualcomm’u patentler için yüksek lisans ücreti almakla suçlayan Apple olmuştu. Apple birkaç ülkede Qualcomm aleyhine dava açarken, sürece kendisi adına iPhone üreten şirketleri de dahil etmişti. Qualcomm da buna karşılık olarak Apple’ın iPhone satışlarını engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuş, ancak sonuç alamamıştı.

Qualcomm Apple ile kavgası nedeniyle gelir kaybı yaşayabilir

Bütün bu kavga başlamadan önce Qualcomm Apple’a iPhone ve iPad’lerde kullanması için modem yongası satıyordu. Ancak Apple’ın Qualcomm’un bileşenlerini cihazlarında kullanmayı bıraktığına dair haberler kısa süre önce gündeme gelmişti. Daha önce Qualcomm ile eş zamanlı olarak çalıştığı Intel ile yola devam eden Apple’ın Qualcomm’un yerine MediaTek’i koyduğu söyleniyor. Apple ile olan ticari ilişkisinin zedelenmesi, Qualcomm’un ciddi bir gelir kaybı yaşamasına yol açabilir.