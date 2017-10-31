Apple Qualcomm yerine Intel ve MediaTek’in bileşenlerini kullanacak

Apple ve Qualcomm arasında patent telifleri nedeniyle başlayan hukuk mücadelesi hâlâ devam ediyor. Bu mücadele sırasında taraflar birbirlerine çelme takmak için farklı girişimlerde bulunuyor. Qualcomm Çin’deki iPhone satışlarını durdurmak için çabalarken, Apple Qualcomm yerine MediaTek ve Intel tarafından üretilen modem yongalarını kullanmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Apple önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone ve iPad modellerinde Intel ve MediaTek tarafından tedarik edilen modem yongalarını kullanacak. Qualcomm’dan daha önce “Yeni nesil iPhone’da kullanılacak olan modem yongaları tamamen test edildi ve Apple’a gönderildi” şeklinde bir açıklama gelmişti. Ancak son gelişmeler, Cupertino merkezli şirkette bir karar değişikliğine neden olmuş gibi görünüyor.

Apple, geçtiğimiz yıla kadar iPhone’larda sadece Qualcomm tarafından üretilen modem yongalarını kullanmıştı. Şirket, geçtiğimiz yıl Intel’i de tedarikçileri arasına eklemişti.

Qualcomm’un modem yongaları, performans bakımından diğer seçeneklerin önünde görünüyor. Peki Apple’ın bu performans farkına rağmen Qualcomm’dan vazgeçme kararı altında rakibine bir ders verme isteği mi yatıyor? Qualcomm hâli hazırda mobil yonga pazarının yüzde 50’sini elinde bulunduruyor. MediaTek yüzde 25’lik pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Intel ise pazarın sadece yüzde 6’lık kısmını kontrol ediyor. Apple, geçtiğimiz yıl Qualcomm’un modem yongalarının yüzde 20’sini satın almış ve bunun için şirkete 3.2 milyar dolar ödemişti. Bu yıl ise Intel’in de tedarikçiler arasına girmesiyle söz konusu oranın yüzde 13’e, gelirin ise 2.1 milyar dolara inmiş olması bekleniyor.

Qualcomm’un 5G teknolojisine sahip yongaların üretimi konusunda rakiplerinin önünde olduğuna dair haberlere de dikkat etmek gerekiyor. Apple’ın 5G uyumlu ilk telefonunu 2019’da çıkarabileceği söyleniyor. Belki de bu ihtimal nedeniyle Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf, Apple ile uzlaşabileceklerini belirtiyor.

Apple Qualcomm’dan 1 milyar dolar tazminat istiyor

Apple Qualcomm’un 1 milyar dolar değerindeki lisans ücreti iadesini yapmadığı iddiasıyla mahkemenin kapısını çalmıştı. Qualcomm ise Apple’ın üretim ortaklarını kendisine lisans ücreti ödememeleri yönünde kışkırtmakla suçlamıştı. Apple Qualcomm’un sahip olduğu patentlerin lisanslanması için adil ve makul ücretler belirlemediğini de öne sürmüştü.