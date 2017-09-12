Qualcomm Android işletim sistemli cihazlar üreten iş ortaklarını ve kendisini övdüğü ilginç bir blog yazısı yayınladı. Şirket; kablosuz şarj, çift arka kamera, OLED ve uçtan uca ekranlar gibi mobil cihaz endüstrisi için önemli yeniliklerin ilk defa Android telefonlarda kullanıldığına dikkat çekti.

Qualcomm’un bu konuya değinme zamanlamasının “manidar” olduğunu görmek pek zor değil. Mobil işlemci devinin 2017’nin başından beri kavga halinde olduğu Apple, yeni iPhone modellerini bugün görücüye çıkaracak. Cupertino merkezli şirketin yeni telefonlarında yer vereceği özelliklerden bazıları da uzun süredir konuşuluyor. Qualcomm konuşulan kimi özelliklerin Apple’dan çok daha önce Android telefonlarda sunulduğunu hatırlatarak, hasmına erken bir darbe vurmayı amaçlamış gibi görünüyor.

Qualcomm’un hazırladığı listede, çerçevesiz ekran tasarımının öncüsü olarak Xiaomi Mi Mix gösteriliyor. İris tarama özelliği Galaxy S8’e atfedilse de, Samsung’un bu özelliği ilk olarak makus talihli Note 7’de sunduğunu belirtmek gerekiyor.

Ancak Qualcomm’un yaptığı özellik ve cihaz eşleştirmelerinde bazı yanlışların olduğu gözden kaçmıyor. Kısa süre önce duyurulan ancak henüz piyasaya çıkmayan LG V30, Bluetooth 5 desteğine sahip telefonlar arasında gösteriliyor. İlkbaharda satışa sunulan ve söz konusu desteği barındıran Galaxy S8 ve S8+’ın ise ismi anılmıyor. HTC One M7’de çift arka kamera sisteminin bulunduğu bilgisi de yanlışlardan biri olarak göze çarpıyor. OLED panelin ilk kullanıldığı telefon olarak LG Flex 2’nin gösterilmesine de, Samsung cephesinden itiraz gelmesi muhtemel görünüyor. Şirketin bazı özellikleri, gerçek bir ürüne dönüşmeyen kendisine ait referans akıllı telefon tasarımıyla eşleştirmesi de ilginç bir tercih olarak göze çarpıyor.

Qualcomm Android üreticileriyle birlikte mobil cihaz endüstrisi için yolu açtığına inanıyor

Qualcomm’un yazısı, yine Apple’ın isminin anılmadığı ama dolaylı yoldan “iğnelendiği” bir paragraf ile bitiyor. İş ortaklarıyla birlikte yeni ilkleri geliştirmek için çalıştığına dikkat çeken şirket, yapılan çalışmalarla arkadan geleceklere yol açıldığını belirtti. Qualcomm bunu yeni mobil cihaz girişimleri için cesaretlendirici bir cümle olarak söylemiş gibi görünebilir. Ancak şirketin asıl amacının Apple’a bir taş daha atmak olduğunu anlamak çok da zor değil.