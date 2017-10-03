Google yeni nesil Pixel telefonlarıyla birlikte kullanıcılarının karşısına yeni bir ana ekran çıkaracak gibi görünüyor. Ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşılan iki yeni Pixel 2 XL fotoğrafı, hem cihazı net biçimde görmeyi sağlıyor hem de ana ekrandaki değişiklikleri gözler önüne seriyor.

Göze çarpan ilk fark, Google arama çubuğunun ekranın alt kısmından üst kısmına taşınması oluyor. Bu değişiklik ilk bakışta göze garip gelse de, bir süre sonra daha anlaşılır oluyor. Arama çubuğuna daha kolay erişilmesi amacıyla yapılmış gibi görünen bu değişiklik, Google’ın Pixel deneyiminde arama özelliğini merkeze yerleştirmek istediğinin bir göstergesi olarak nitelenebilir.

Diğer değişiklik ise ekranın orta üst kısmındaki yeni bir bileşen oluyor. Bu bileşen kullanıcılara bir sonraki randevularını ve mevcut hava durumunu gösteriyor. Bu bileşenin özellikle sadık Google Takvim kullanıcılarının hoşuna gideceği söylenebilir.

Bu yeniliklerin kişiselleştirmeye açık olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. Google orijinal Pixel’e bir hava durumu bileşeni ve arama butonu yerleştirmiş ve bu unsurların kişiselleştirilmesine izin vermemişti. Bu tavrın yeni Pixel’lerde de sürmesi, özellikle Google Takvim’i kullanmayanları rahatsız edebilir. Arama çubuğundaki renklerin ve çubuğun şeklinin değiştirilebilmesi ihtimali ise kulağa eğlenceli geliyor.

Pixel 2 XL sızıntısı tasarımla ilgili detaylı fikir edinmeyi sağlıyor

Blass tarafından paylaşılan Pixel 2 XL fotoğrafları, telefonun tasarımını ilk kez bu kadar detaylı biçimde görmeyi sağlıyor. Böylelikle ekran konusundaki spekülasyonlar da son bulmuş oluyor. Her iki tarafında da hâlâ çerçeve olan ekran, görsel bakımdan Samsung Galaxy S8’den ziyade Galaxy V30’a yakın duruyor. Uzun görünen ekranın 6 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.

Pixel 2 XL sızıntısı, akıllı telefonun alt kısmındaki ikinci hoparlörü de gösteriyor. Bu da hem küçük hem de büyük Pixel’in yeni nesilde stereo hoparlöre kavuşacağına dair haberleri doğruluyor. Google’ın yeni telefonlarıyla resmen tanışmak içinse 4 Ekim’i beklemek gerekiyor.