Nokia markalı akıllı telefonların yeni evi olan HMD Global, geçtiğimiz ağustos ayında amiral gemisi olarak konumladığı Nokia 8’i tanıtmıştı. Bu tanıtımın hemen ardından Nokia 8’i giriş seviyesinde konumlanacak yeni bir cihazın takip edeceği söylentileri etrafta dolaşmaya başlamıştı. Nokia 2 olarak anılan bu telefona dair dedikodu ve sızıntılara sürekli olarak yenileri ekleniyor. Ortaya atılan son iddia, telefonun çıkış tarihiyle ilgili.

Akıllı telefona ait olduğu söylenen fotoğraflar bundan iki hafta önce internete sızmıştı. Söz konusu fotoğraflarda ekranda 5 Ekim tarihinin görülmesi, akıllı telefonun bu tarihte tanıtılması ihtimalini akıllara getirmişti. HMD Global cephesinden henüz bu konuda daha somut bir işaret gelmiş değil.

Ancak internette dolaşan bir ekran görüntüsü, Nokia’nın yeni giriş seviyesi telefonunun ne zaman raflarda olabileceği konusunda ipucu veriyor. Bir Nokia hayranı ve Nokia’nın Myanmar ofisi arasında Facebook Messenger üzerinde gerçekleşen sohbette akıllı telefonun kasım ayı itibarıyla Myanmar’da satışa sunulacağı belirtiliyor.

Bu da Nokia 2’nin başka ülkelerde kasım ayının başlarında hatta daha öncesinde piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor. Ancak ekran görüntüsünün doğruluğu konusunda kefil olmanın pek kolay olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Nokia 2 4000 mAh kapasiteli pil taşıyabilir

Nokia 2 ile ilgili dedikodular arasında telefonun 4000 mAh kapasiteli pil taşıyacağı iddiası da dikkat çekiyor. 5 inç HD ekran, Qualcomm Snapdragon 212 işlemci ve 1 GB RAM de telefonda bulunması beklenen bileşenler arasında sayılıyor.