Nokia markalı akıllı telefonların yeni üreticisi HMD Global, geçtiğimiz ay amiral gemisi telefonu Nokia 8’i tanıtmıştı. Nokia 8’in tanıtımından kısa bir süre sonra ise şirketin daha “az gösterişli” bir telefon üzerinde çalışmaya başladığına dair haberler etrafta dolaşmaya başlamıştı. Nokia 2 olarak anılan telefona dair ilk fotoğraflar da geçtiğimiz ay ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) belgelerinde görülmüştü.

Nokia cephesinden hâlâ telefona dair resmi bir işaret gelmiş değil. Ancak FCC telefonla ilgili dikkat çekici bilgileri ortaya çıkarmayı sürdürüyor. FCC’nin yayınladığı yeni belgelere göre, Nokia’nın giriş seviyesinde konumlandıracağı telefonda 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunacak.

Bu kapasite, Nokia 2’nin şirketin piyasaya sürdüğü Android telefonlar içinde en büyük pil kapasitesine sahip olacağı anlamına geliyor. Bu kadar büyük bir pilin cihaz sahiplerine 2 günlük bir kullanım süresi sunması muhtemel görünüyor.

Telefonda bulunması beklenen bileşenler de uzun pil ömrü beklentisini yukarıya çekiyor. Akıllı telefonda 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5 inç ekran ve Qualcomm Snapdragon 212 işlemcinin bulunacağı söyleniyor. Telefonun bu yıl piyasaya çıkan diğer Nokia Android cihazlar gibi saf Android Nougat’ya yakın bir arayüz taşıması bekleniyor.

Nokia 2 için henüz bir çıkış tarihi işaret edilmiş değil

FCC belgelerinde boy gösterse de, Nokia 2’nin ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda şimdilik somut bir işaret verilmiş değil. Giriş seviyesinde konumlanması öngörülen telefonun fiyat etiketinde yazacak rakam henüz bilinmiyor.