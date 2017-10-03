Microsoft bundan iki yıl önce Xbox Music servisinin adını Groove Music olarak değiştirmişti. Yazılım devi, böylelikle kullanıcılarına çevrim içi müzik konusunda daha etkin seçenekler sunmayı istemişti. Ancak bu isim değişikliğine rağmen, Groove şirketin müzik konusundaki makus talihini yenmeyi başaramamıştı. Microsoft Groove Music macerasını sonlandırma ve yola Spotify ile işbirliği içinde devam etme kararı aldı.

Microsoft yakında Groove Music üyelik paketlerini satmaya son verecek. Servise abone olanlara ücretleri 31 Aralık’tan sonra üyeliklerinde kalan süreyle orantılı biçimde geri ödenecek. Groove Music Pass, 31 Aralık 2017 itibarıyla sonlandırılacak. Bu tarihin ardından Groove Music uygulaması üzerinden müzik dinlemek veya şarkı satın almak mümkün olmayacak.

Microsoft bu dönemde Groove Music abonelerini mağdur etmemek adına Spotify ile güç birliğine gidiyor. Groove Music aboneleri çalma listelerini rahatlıkla Spotify’a aktarabilecek. Groove Music’in Windows 10 uygulaması için önümüzdeki hafta bir güncelleme yayınlanacak ve kullanıcılara taşıma araçları sunulacak. Microsoft ve Spotify, Windows 10 uygulamasının yanı sıra Xbox One uygulaması için de birlikte çalışıyor. Dolayısıyla Microsoft Groove Music sonrası dönem için kendisine ortak olarak Spotify’ı seçtiği için şaşırmamak gerekiyor.

Microsoft Groove Music uygulamasını geliştirmeyi sürdürecek

Microsoft Groove Music çevrim içi müzik hizmeti vermeyi bırakacak. Ancak bu durum servisin uygulamasının tamamen işlevsiz kalacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar OneDrive’daki ve bilgisayarlarındaki MP3 dosyalarına Groove Music üzerinden erişebilecek. Groove Music’in iOS ve Android uygulamaları da OneDrive üzerinden müzik çalma desteğini sunacak şekilde güncellenecek.