Microsoft çalışanları için ağaç evler inşa etti

Microsoft çalışanlarının keyifli biçimde vakit geçirebilmeleri için Redmond’daki yerleşkesinin sınırları içine ağaç evler inşa etti. Bu evlerden biri ABD’nin kuzeybatısının karakteristik ağaçlarından birine yerleştirilirken, yerden 3.6 metre yükseklikte olan bir diğer ağaç ise karbonlaştırılmış ahşap duvarlara ve yüksek bir tavana sahip.

Yazılım devi toplamda üç adet ağaç evi inşaa etti. Bunlardan ikisinin üzeri açıkken, birinde çalışanlara üstü kapalı bir dinlenme alanı sunuluyor. Üstü kapalı ağaç evin de kısa bir süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışanların kullanabileceği toplantı odaları da bulunan ağaç evlerde rahatlıkla işlerin yürütülebileceği başka alanlar da mevcut.

Ağaçların tasarımı ise Treehouse Masters isimli TV programında bu konudaki maharetlerini sergileyen Pete Nelson ‘a ait. 20 yıl boyunca kullanılması planlanan ağaç evlerin alanının ağaçlarla birlikte büyümesi öngörülüyor.

Ağaç evlerde suya dayanıklı banklar, elektrik girişlerini saklayan kapaklar, paslanmaya karşı dayanıklı sallanan sandalyeler, şömine, ahşap gölgelikler ve kablosuz ağ bağlantısı bulunuyor. Acıkanlar açık oturma alanı bulunan kafeteryada veya bir yük konteynerine yerleştirilen barbekü restoranında karınlarını doyurabiliyor.

Microsoft çalışanlardan gelen talep doğrultusunda ağaç evi inşa etti

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, çalışanlardan gelen talep doğrultusunda ağaç evlerin tasarlandığı belirtildi. Yazılım devi, çalışanlarının açık havada çalışma isteği nedeniyle böyle bir adım attığını açıkladı.