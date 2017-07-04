Microsoft bulut servislerine odaklanmak adına küresel satış ekibinde kapsamlı bir değişikliğe gideceğini açıkladı. Şirketin satış ekibi daha önce farklı yazılımların satışına yönelik çalışmalar yürütüyordu. The Wall Street Journal’ın haberine göre, şirket yeni dönemde satış çalışmalarını bulut servislerinin ekseninde sürdürecek.

Microsoft’ta yapısal değişiklikler Satya Nadella’nın 2014’te CEO koltuğuna oturmasından bu yana devam ediyor. Bu dönüşüm çalışmaları sırasında şirket pek çok çalışanıyla da yollarını ayırmıştı. Microsoft’un üresel satış ekibinde yapılacak değişiklikler doğrultusunda binlerce çalışanıyla yollarını ayırabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

Bu dönüşümün Microsoft’un günlük işleyişinde büyük bir fark yaratması beklenmiyor. Şirket, daha önce bulut birimini yöneten Nadella’nın dümene geçmesiyle birlikte Azure bulut bilişim platformunu inşa etmeye ve şirketlere yazılım abonelikleri satmaya odaklanmıştı. Microsoft, Office ve Windows gibi yazılımlarda tek seferlik lisans politikasından da istikrarlı biçimde uzaklaşmıştı. AWS ile büyük bir ivme kazanan Amazon ve bulut birimini sürekli olarak geliştiren Google, Microsoft’un bulut pazarındaki en büyük rakipleri arasında yer alıyor.

Microsoft bulut çalışmalarında iki farklı alanı yakalamayı hedefliyor

Microsoft bulut alanındaki çalışmalarında iki farklı alana odaklanmayı planlıyor. Şirket hem büyük kurumsal müşterileri hem de küçük ve orta ölçekli işletmeleri yakalamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda nasıl çalışmaların yapılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak şirketin küresel kurumsal müşterilerinden sorumlu başkan yardımcısı Judson Althoff, yeniden yapılanmayla doğru kaynakları doğru müşteriye aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.