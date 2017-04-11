LeEco Vizio’yu satın almaktan vazgeçti

Çinli elektronik şirketi LeEco, her ne kadar Türkiye’de olmasa da, yurt dışında bilinen TV üreticilerinden bir tanesi olan Vizio’yu satın almaktan vazgeçti. İki şirketten yapılan ortak açıklamada, Vizio’nun satın alınması dahilindeki birleşme anlaşmasının mevzuattaki engeller nedeniyle gerçekleşmeyeceği belirtildi.

2 milyar dolarlık satın alma anlaşması geçtiğimiz temmuz ayında duyurulmuştu. Ancak Çin mevzuatındaki engeller ve LeEco’nun para harcama hevesi anlaşmanın tamamen iptal edilmesine neden oldu. Şimdilik Vizio halka kapalı, ABD merkezli bir şirket olarak, bir Amerikan donanım şirketi başarı hikayesi olarak kalmayı sürdürecek.

Satın almayı gerçekleştirmek için yollar aramanın yerine, LeEco ve Vizo bir iş ortaklığına gideceklerini açıkladılar. Bu iş ortaklığının iki meyvesi olacak gibi görünüyor. LeEco’nun Le uygulaması bazı Vizio ürünlerinde bulunacak. Ayrıca Vizio ürünleri Çin’de de satılmaya başlanacak. Dün yayınlanan ortak açıklamada, iki şirket arasında mükemmel bir sinerjinin bulunduğuna dair inancın sürdürüleceği belirtiliyor.

Vizio’nun satın alınmasıyla LeEco, ABD’de önemli bir teknoloji şirketi hâline gelmeyi hedefliyordu. Şimdi en azından Vizio ile ilişkisini canlı tutarak uygulama yazılımı entegrasyonuyla pazarda yer bulma şansını elde ediyor. Bunun yanı sıra telefonlarını ve diğer ürünlerini farklı kanallarla bu ülkede satmayı sürdürüyor.