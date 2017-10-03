Apple 12 Eylül tarihinde yeni iPhone’larını tanıtırken iPhone 8, iPhone 8 Plus ve hatta iPhone X için yurt dışı piyasaya çıkış tarihlerini vermişti. Ancak o zamanlar Türkiye için resmi piyasaya çıkış bilgisi hiçbir model için verilmemişti. iPhone X Türkiye çıkış tarihi henüz belli değil, ancak ondan daha önce gelecek iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın piyasaya resmen ne zaman çıkacağı nihayet resmiyet kazandı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 20 Ekim’de Türkiye’de

Apple Türkiye web sitesinde paylaştığı bilgiyle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın 20 Ekim’den itibaren Türkiye’de satışa sunulacağını duyurmuş oldu. Bu tarih, 2017 model iPhone’ların Apple’ın online ve fiziksel mağazalarında satılmaya başlayacağı gün olarak nitelendiriliyor. Ne var ki, mobil operatörler, zincir mağazalar ve perakende mağazalarda da yeni Apple akıllı telefonunu aynı tarihte satmaya başlayacaklardır.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, selefleriyle aynı tasarımı ve ekran özelliklerini korumalarına karşın dikkate değer değişiklikler barındırıyor. Öncelikle ekrana baktığımızda, çözünürlük ve IPS LED panel teknolojisi korunuyor, ancak daha önce iPad Pro modellerinde gördüğümüz True Tone teknolojisi geliyor. Bunun dışında arka yüzey plastikle değil, camla kaplı. Sağlam cam panel yeni iPhone’ların kablosuz şarj gibi pratik bir özelliği kazanmasını sağlıyor.

Renklerde de önemli bir değişiklik var. Aslında Apple biraz da eskiye dönüyor, geçen yılın simsiyah, mat siyah gibi renklerinin yerini yine uzay grisi alırken roze altın ve kırmızı gibi seçenekleri görmüyoruz. Altın renk ise, tonu değiştirilmiş şekilde geliyor.

Yeni iPhone’larda A11 Bionic yongaset geliyor. Bu, telefonlara önemli performans kazandırıyor. Aynı zamanda iOS 11 ile birlikte gelmeye başlayan artırılmış gerçeklik tabanlı uygulama ve oyunlarda da daha iyi verim almayı sağlayacaktır.

iPhone 8 ve iPhone 8 Türkiye fiyat bilgisi henüz açıklanmadı

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye çıkış tarihi bilgisini paylaştı. Buna rağmen fiyat bilgisi henüz yok. O bilgiler henüz yok. Ancak 20 Ekim yaklaştıkça, fiyat bilgileri de netleşecektir. iPhone 8 ve 8 Plus’ın 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.