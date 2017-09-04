Yakında çıkacak daha üst sınıf iPhone’da fiziksel ana ekran tuşunun bulunmayacağı konusunda artık hemen herkes hemfikir. Bu durumda Apple‘ın Siri’yi cihaz üstünde gerçek bir düğmeyle etkinleştirmeyi sağlayacak yeni bir yol bulması gerekecek. Şirketin bunun için güç butonunu kullanacağı söyleniyor.

Guilherme Rambo adlı geliştirici, “iPhone 8” ya da “iPhone X” adıyla çıkacağı düşünülen telefon ve aynı zamanda HomePod ve 4K Apple TV gibi beklenen diğer Apple cihazları hakkında dedikodularla adından söz ettirmişti. Geliştirici şimdi de, güç butonuna uzun süre basıldığında Siri’yi etkinleştirecek bir hareketin varlığını öne sürüyor. Hem 9to5Mac hem de MacRumors konuyu haberleştirdi.

Apple’ın kullanıcıların Siri ile iletişim kurmayı başlatmaları için tercih ettiği yol muhtemelen ses olarak kalmaya devam edecek ve “Hey Siri” yine anahtar terim olacak. Ancak iPhone’un dijital asistanını telefonla konuşmadan çağırmayı sağlayacak, yedek niteliğinde daha güvenilir ve tutarlı bir yola da ihtiyaç olacak. Aynı zamanda Siri’yi seslenmek yerine düğmeyle basarak açmayı tercih edenler için yine rahat bir yol sunmak gerekecek.

Siri’yi güç butonuna kaydırmak bu butonun sunduğu işlevler arasına bir yenisini eklemiş olacaktır. Bu butona basmak iPhone’u kilitliyor veya uyandırıyor. Uzun süre basıldığında ise cihazın tamamen kapatılmasını sağlayan arayüz çıkıyor. Kritik bir durumda ise, iOS 11 ile birlikte gelen Acil Durum SOS seçeneği de güç butonundan kullanılacak şekilde çalışıyor. Bu düğmeye art arda beş kez basıldığında 112 otomatik olarak aranabiliyor.

Aynı düğme, yine iOS 11 ile gelecek “yakalama modu” ayarına da bağlanıyor. Bu özellik sayesinde Touch ID, yeniden parola girilinceye kadar devre dışı bırakılıyor.

Bloomberg geçtiğimiz günlerde Apple’ın yenilenmiş iPhone 8’inin bir yazılım çubuğu barındıracağını ve bu bölümün ana ekran düğmesine ait bazı etkileşimleri yerine getireceğini yazmıştı. Aynı zamanda yeni iPhone’da da iPad kullanıcılarının iOS 11 ile kullanmaya başlayacağına benzer bir dock elemanı da eklenecek.