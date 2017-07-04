iPhone 8’de ekrana yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu olmayabilir

iPhone ile ilgili dedikodu kazanı kaynamaya devam ediyor, bir süredir yakında beklenen iPhone 8 için iki muhtemel konsept üzerinde tartışmalar ve sızıntılar ilerliyor. Bununla birlikte Apple’ın Touch ID parmak izi okuyucusunu gelecek nesil akıllı telefonunda nereye yerleştireceği de merkezde yer alıyor.

Yeni nesil telefonun, Samsung Galaxy S8’e benzer şekilde, ön yüzün büyük bölümünü kaplayan, çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Bir kısım Apple’ın yaygın görüşe uygun olarak ilerleyip parmak izi okuyucusunu telefonun arkasına yerleştireceğini söylerken, diğer kısım ise Apple’ın bu tarayıcıyı doğrudan OLED ekranın içine entegre edeceğini öne sürüyor.

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İkinci seçenek çok daha ilgi çekici görünse de, KGI Securities’in bilinen ve Apple ile ilgili tahminleri, öngörüleriyle belirli bir üne kavuşmuş analisti Ming-Chi Kou farklı bir iddia ortaya atıyor. Kuo, OLED ekranlı yeni iPhone’un çerçevesiz, tam ekranlı bir ön yüz tasarımına sahip olacağı dedikodularını desteklerken, cihazın Galaxy S8 gibi, entegre parmak izi okuyucusuna sahip olmayan sanal ana ekran tuşuna sahip olacağını söylüyor. Ne var ki, Kuo’nun raporundan parmak izi sensörünün olup olmayacağı ya da var olursa arkaya yerleştirilip yerleştirilmeyeceği anlaşılmıyor.

Bu arada belirtmek gerekiyor ki, entegre parmak izi okuyucusuyla ilgili olarak yapılan haberler de birbiriyle çelişiyor. Örneğin, Digitimes’ın Apple’ın tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırarak mayıs ayı sonunda verdiği haberde, Apple’ın ekrana yerleştirilmiş bir sensöre yer vereceği söylenmişti. Sonuç olarak, şu an için iPhone 8’in neye benzeyeceği konusunda bir tahminde bulunmak zor, ancak Apple konuya biraz açıklık getirinceye kadar ortada farklı seçenekler ve ihtimallerin bulunduğunu kabul etmelisiniz.