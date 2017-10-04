iOS 11, bundan iki hafta önce 19 Eylül’de yayınlanmıştı. İşletim sistemi, yayınlanmasından sonra 24 saat içinde iOS cihazlarının yüzde 10’una ulaşmıştı. Bir haftanın ardından bu oran, yüzde 25.28’e çıkmıştı. İki haftanın ardından bu oran yüzde 38.5 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl iOS 10’un yayınlanmasının ardından iki haftalık sürenin içinde iOS 10 yüklü iPhone ve iPad’lerin oranı yüzde 48.16 olarak kaydedilmişti. En yeni iOS sürümünde ise iki haftalık benimseme oranı, geçtiğimiz yılın yüzde 10 gerisinde seyrediyor. Bu duruma neyin sebep olduğu bilinmese de, çeşitli tahminler yapılıyor.

Apple‘ın işletim sistemi için Apple Pay Cash gibi özellikleri test etmeyi sürdürdüğü biliniyor. Şirketin söz konusu özelliği fazla gecikmeden kullanıcılara ulaştırması bekleniyor. Son haberlere göre, Apple çalışanları Apple Pay Cash’i kullanmaya başladı. Apple Pay Cash ile bağlı bir banka veya kredi kartını kullanarak para transferi gerçekleştirilebiliyor.

iOS 11 için yeni bir güncelleme yayınlandı

Apple büyük özellikleri sunmak için hazırlıklarına devam ederken, iOS 11 kullanıcılarını etkileyen sorunları da çözmekten geri kalmıyor. Şirketin yayınladığı iOS 11.0.2 güncellemesi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’larda görülen cızırtı sorununa çözüm getiriyor.