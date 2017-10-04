Apple iOS 11 için yayınladığı küçük bir güncellemeyle bazı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahiplerini etkileyen soruna çözüm vadediyor. iOS 11.0.2 güncellemesi, söz konusu telefonların sahiplerinin görüşmeler esnasında duyduğu cızırtıyı ortadan kaldırıyor.

Söz konusu sorunun kaynağının ne olduğu hâlâ bilinmiyor. Ancak yazılım güncellemesiyle düzeltilebilmesi, problemin yazılım kaynaklı olduğunu gösteriyor. Telefonun kulaklık hoparlöründe normal zamanlarda bir problem yaşanmıyor. Ancak telefon görüşmeleri sırasında cihazın tiz bir cızırtı sesi çıkardığı belirtiliyor. Bu ses daha sonra zayıflasa da, duyanlar tarafından sinir bozucu olarak niteleniyor.

Apple geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla sorunun varlığını doğrulamıştı. Sorunu kısa süre içinde çözme sözünü veren şirket, iOS 11.0.2 güncellemesini fazla geciktirmeyerek bu sözünü yerine getirmiş oldu.

iOS 11.0.2 güncellemesi başka problemlere de çözüm getiriyor

iOS 11.0.2 güncellemesi sadece iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahiplerini ilgilendiren cızırtı problemini çözmekle yetinmiyor. Güncellemeyle bazı fotoğrafların gizlenmesine yol açan sorun da gideriliyor. Buna ek olarak, S/MIME standardıyla şifrelenmiş e-postalardaki eklerin açılamaması problemine de iOS 11.0.2 ile çözüm getiriliyor.