Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı 22 Eylül itibarıyla satışa sunmuştu. Çıkar çıkmaz iPhone 8’e sahip olan bazı kullanıcılar, telefonun kulaklık hoparlöründe bir sorunla karşılaştı. Telefon görüşmesi yaparken kulaklık hoparlöründen gelen ve konuşma kalitesini etkileyen çıtırtı, kullanıcılar tarafından çeşitli forumlarda paylaşıldı.

Apple konuya ilişkin açıklama yapmak için fazla zaman kaybetmedi. Problemin sadece az sayıda telefonda görüldüğünü belirten Cupertino merkezli şirket, sorunu ortadan kaldırmak için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Apple ilgili yazılım güncellemesinin kısa süre içinde yayınlanabileceğini belirtmeyi de ihmal etmedi.

Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. Ancak dünyanın farklı noktalarında bulunan ve farklı operatörlerden hizmet alan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahiplerinin sorundan etkilendiği ifade ediliyor. Çıtırtının tüm görüşmelerde duyulmadığını, sadece bazı FaceTime ve telefon görüşmelerini etkilediği belirtilirken, kulaklık hoparlöründen ses çıkışı verildiğinde bir sorun gözlemlenmediğinin altı çizildi. Donanımın sorunu sürekli olarak tekrarlamaması, problemin Apple’ın belirttiği gibi yazılım kaynaklı olması ihtimalini artırıyor.

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahiplerini etkileyen problem için hazırlanan çözümü yayınlayacağı zaman konusunda bir işaret vermedi. Ancak şirket yeni bir telefon ve işletim sistemi çıkardığında ilk hafta ve aylarda çok sayıda güncelleme yayınlıyor.

Apple iPhone 8 dışındaki yeni ürünlerinden birinde de sorun yaşıyor

Apple iPhone 8 dışındaki yeni ürünlerinden birinde daha sorun yaşıyor. Apple Watch Series 3’teki bir problem, saatin doğrulanmamış kablosuz ağlara bağlanmasına sebep oluyor.