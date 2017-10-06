Apple iOS 11.1 güncellemesiyle birlikte işletim sistemine yeni emoji karakterleri getiriyor. Unicode 10 standardının bir parçası olacak bu yeni karakterler dahilinde toplam 56 adet yeni emoji simgesi geliyor. Apple, bu yeni tasarımlardan 30 tanesinin gösterimini yaptı. Daha önce de Dünya Emoji Günü kapsamında yeni gelen birçok emoji simgesinin gösterimi yapılmıştı.

Android Oreo’da da bunlara karşılık gelen eşdeğer karakterler bulunuyor. Çoğu Android cihaz kullanıcısı henüz o sürümü kullanamıyor olmasına rağmen, uygulama geliştiricileri daha eski Android sürümlerinde de bu yeni emoji karakterleri için destek sunma imkanına sahip olacak.

Apple’ın iOS 11.1’i veya yeni emoji kümesini içerecek macOS ve watchOS sürümlerini ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor. Ancak bunlar gelecek hafta çıkması beklenen yeni iOS 11.1 beta sürümünde bulunacak.

Hayvanlar bölümüne eklenen yeni emoji simgeleri arasında zürafa, zebra, kirpi, brakiyozor gibi görünen bir dinozor ve çekirgeye benzeyen bir böcek bulunuyor.

Sonbahar geldi, kış da artık daha yakın. Bu durum emoji simgelerine de yansıyor. Eldiven, atkı, trençkot gibi soğuk havaları hatırlatan simgeler de geliyor.

Hazır Çin yemeği kutusu, brokoli ve turta da yemek kısmına eklenen yeni his simgeleri arasında dikkat çekiyor.

Cinsel açıdan nötr görünüme sahip olan bu emoji simgeleri de farklı cilt tonlarında bulunacak.

Hepsi bir arada gökkuşağını oluşturan kalp şekilli yeni emoji simgeleri de yeni eklenen simgeler arasında yer alıyor.

Efsane veya masal karakterlerinin his simgeleri de unutulmamış.

Unicode 10 ile birlikte gülen yüzler daha fazla duyguyu açığa çıkarır hâle geliyor. Sinirli ve küfreden bir karakterden sessizlik isteyen sakin bir karaktere kadar yeni çeşitler geliyor.

Körling, kaya tırmanışı, kızak ve hatta spa gibi simgeler de var. Böylelikle insanlar neler yaptıklarını his simgeleriyle anlatma yolunda daha fazla seçeneğe kavuşacak.

Son olarak Amerikan İşaret Dili’nde “Seni seviyorum” anlamına gelen yeni bir his simgesi ekleniyor.