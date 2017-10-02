Apple eylül ayında yeni iPhone serisini tanıttıktan kısa bir süre sonra, Çinli telefon üreticisi Huawei bu şirkete bir göndermede bulunarak ekim ayı içinde “gerçek yapay zekâ (AI) telefonu” olarak nitelendirdiği Huawei Mate 10 serisini çıkaracağını işaret etmişti.

Popüler sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Huawei Mate 10 Pro’ya ait olduğunu iddia ettiği yeni bir fotoğrafla karşımıza çıktı. Fotoğrafta telefonun üçlü kamera kurulumu görülüyor. Böylelikle şirketin AI amaçları konusunda ciddi olduğunu gösteriliyor.

Blass, geçtiğimiz ay içinde şirketin standart versiyon, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite olmak üzere üç farklı Mate 10 modeli çıkaracağını iddia etmişti. Bu yeni fotoğraf, Blass’ın VentureBeat sitesinde Pro modeliyle ilgili yazdıklarını da destekliyor.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) October 1, 2017

Söylentilere göre Huawei Mate 10 Pro’da kenardan kenara uzanan, 18:9 görüntü oranlı ekran bulunacak. Arkada 12 ve 20 megapiksel çözünürlüklü, ikili bir kamera sistemi bulunuyor. Önde de 8 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera yer alacak.

Pro ve Lite versiyonları arasında ufak tefek farklılıklar bulunacak. Görünüşe göre Pro modeli; koyu mavi, siyah ve mavi olmak üzere, birbirinden biraz farklı üç renkle gelecek. Telefonun arkasında, kameraların yerleştirildiği yerde geniş ve daha açık renkli bir şerit dikkat çekiyor.

Bu görsel Huawei’nin Apple’a göndermede bulunduğu alana, yapay zekâya da atıfta bulunuyor. Ekrana baktığınızda, AI yazdığını fark edebilirsiniz.

Huawei yeni telefonlarını 16 Ekim’de düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak.