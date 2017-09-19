Huawei, 16 Ekim’de gerçekleştirmeyi planladığı bir etkinlikte “gerçek yapay zekâ telefonu” olarak nitelendirdiği telefonu tanıtmayı planlıyor. Bu, muhtemelen şirketin sonbahara özel amiral gemisi telefonu Huawei Mate 10 olacak.

Huawei, bu telefonu işaret eden ipucu niteliğindeki videoda Apple‘ın iPhone’da yer verdiği sinirsel motor birimini, nesne tanıma gibi yapay zekâ görevlerine atanmış donanımı hedef alıyor.

Huawei’nin geçtiğimiz ayın sonlarında IFA 2017‘de duyurusunu gerçekleştirdiği en yeni yongaüstü sistemi Kirin 970, NPU ya da Sinirsel İşlemci Birimi olarak adlandırılan özel bir birimle geliyor. Mobil cihazlara yapay zekâ tabanlı yongasetler yerleştirmek işlerin daha hızlı şekilde gerçekleştiriliyor, pil ömrü ve kullanıcı güvenliği artıyor.

Apple’ın sinirsel motor birimi gibi, NPU da telefonun yongasetinde bulunan bir dizi işlemci çekirdeğinden oluşuyor ve bunlar yapay zekâ işlevleri için kullanılıyor. Ancak Huawei’nin yapay zekâ entegrasyonunun daha da derine inmesi söz konusu olabilir.

Huawei Mate 9‘da otomatik öğrenme kullanılarak cihazın işletim sisteminin kullanıcının alışkanlıklarını öğrenmesi sağlanıyor, işlemci gücü ve bellek en sık kullanılan görevler için ayrılabiliyordu. Daha iddialı bir tanıtımla çıkacak olan Mate 10’da ise yapay zekâdan sistem genelinde yararlanılma ihtimali bulunuyor.

Belki de Huawei, “gerçek yapay zekâ telefonu” nitelendirmesiyle, sadece özel olarak yerleştirilmiş bir donanımı değil, en yeni otomatik öğrenme sistemlerinden yararlanacak yazılım düzenlemelerini de kastediyordur. Ancak günümüzde yapay zekâ, ya da İngilizce kısaltmasıyla AI terimi, herkes için çekici bir pazarlama unsuru olmaya, sadece telefonlarda değil, birçok elektronik üründe kullanılmaya başlandı. 16 Ekim’de Huawei’nin tanıtacağı üründe bu sıfatın ne oranda hak edildiğine daha dikkatli şekilde bakacağız.