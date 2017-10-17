Honeywell Indiegogo üzerinden yeni ürününe ilgi çekmeyi amaçlıyor

Honeywell, bundan 111 yıl önce kurulmuş çok uluslu bir şirket. Bünyesinde 132 bin çalışanı bulunan ve piyasa değeri 109 milyar doların üzerinde olan şirket, yeni ürünün satışında kendisi için farklı bir yol deniyor. Honeywell Indiegogo üzerinde başlattığı kampanya ile yeni ürününe destek arıyor.

“Kendin yap” tarzında bir ev güvenlik sistemi olan yeni ürünün kurulumunu alıcılar kendileri yapabiliyor. Takip işlemi de kullanıcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Honeywell’in portföyündeki diğer ürünlerde söz konusu süreçler şirket tarafından yürütülüyordu.

Indiegogo son birkaç yıldır büyük markaların yeni ürünlerini kendi platformunda tanıtması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Indiegogo genel hatlarıyla bir satış platformu olarak değerlendirildiğinde bu tercih anlamlı görünüyor. Yine de, bu durum Honeywell gibi güçlü bir şirketin kitle fonlamaya yönelmesinin tuhaf olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Honeywell’in rotasını bir kitle fonlama sitesine çevirmesinde ilgiyi ve satışları artırma isteği temel motivasyon gibi görünüyor. Pek çok ürün mağazalarda yeterince göz önüne çıkmıyor. Honeywell kitlelerin önüne erkenden çıkarak bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor.

Honeywell Indiegogo üzerinden gelecek geri bildirimleri de merak ediyor

Honeywell tarafından The Verge sitesine gönderilen açıklamada, Indiegogo kullanıcılarının sağlayacağı geri bildirimlerin önemine dikkat çekildi. Honeywell Indiegogo aracılığıyla yapılacak çıkışa gelecek yorumlar doğrultusunda ürünün geliştirilebileceğine inanıyor. Şirketin yeni bir yöntemle pazarlayacağı akıllı ev sistemine dair somut detaylar ise belirsizliğini koruyor.