Google Chromebook Pixel adını taşıyan dizüstü bilgisayarını biraz farklı bir isimle yeniden kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Google Pixelbook adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayar, Lenovo Yoga serisi ve Microsoft Surface Book arasında bir yerde duran üst segment bir Chromebook imajı çiziyor.

Bir süredir etrafta dolaşan sızıntılarla hemen hemen aynı görünen Pixelbook, büyük tuşları ve geniş izleme dörtgeniyle dikkat çekiyor. 3:2 görüntü oranına sahip 12.3 inç büyüklüğünde ekran taşıyan Pixelbook, iki yıldır üst segment Chromebook üretmeyen Google’ın sahalara döndüğü anlamına geliyor.

Google’dan Matt Vokoun, Pixelbook için “Bugüne kadar ürettiğimiz en ince ve hafif dizüstü bilgisayar” tanımlamasını kullandı. Google’ın yeni dizüstü bilgisayarını, tıpkı Lenovo’nun Yoga serisi dizüstü bilgisayarları gibi farklı formatlarda kullanmak mümkün olacak.

Pixelbook’ta kullanıcılar Intel Core i5 ve i7 işlemci seçenekleri arasında tercih yapabilecek. RAM seçenekleri 16 GB’ye, dahili depolama alanı seçenekleri ise 512 GB’ye kadar uzanacak. Cihazda bulunan iki adet USB-C girişiyle şarj ve aksesuar bağlantısı gerçekleştirilebilecek. Google Pixel telefon sahipleri ise otomatik olarak Pixelbook ile veri bağlantısı kurabilecek.

Pixelbook, şirketin dijital asistanı Google Assistant’ın bulunduğu ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğini de taşıyor. Google Assistant, klavyeye yerleştirilen özel tuşla veya ses yoluyla aktive edilebiliyor.

Google, yeni dizüstü bilgisayarıyla ile birlikte Pixelbook Pen adını taşıyan özel kalemi de görücüye çıkardı. Wacom kalemlerle benzer işleve sahip Pixelbook Pen, sadece 10 ms.’lik bir gecikme süresine sahip. Basınç hassasiyeti ve açı desteği de kalemin özellikleri arasında bulunuyor. Kalem, alıntılar için Google Assistant ile birlikte de çalışabilecek. Pixelbook Pen enerjisini AAA pillerden alacak.

Ekranı ve tasarımı, Pixelbook’u Lenovo Yoga ve Surface Book arasında bir noktaya yerleştiriyor. Her iki dizüstü bilgisayarın da fazlasıyla üst segmentte olduğunu belirtmek gerekiyor. Kalem desteğiyle Google Pixelbook’un Android uygulamalarını çalıştırma yeteneği tamamlanıyor.

Google Pixelbook 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

Google Pixelbook 999 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Dizüstü bilgisayarın ABD’deki maksimum fiyatı 1649 dolara kadar çıkacak. 999 dolarlık konfigürasyonda 7. nesil Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı barındırıyor. Pixelbook Pen içinse ayrıca 99 dolar ödemek gerekiyor. Bugün itibarıyla ön satışa çıkan dizüstü bilgisayar, 31 Ekim’de ABD, İngiltere ve Kanada’da kullanıcılarıyla buluşacak.