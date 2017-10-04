Google Pixelbook adını taşıyan yeni Chromebook’unu 4 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu dizüstü bilgisayara dair ilk detaylar, geçtiğimiz haftalarda internete sızmıştı. ABD merkezli elektronik ürün satıcısı Synnex üzerinden açığa çıkan bilgiler, Pixelbook hakkında daha kapsamlı bir fikir edinmeyi mümkün kılıyor.

Google’ın yeni dizüstü bilgisayarında 12.3 inçlik bir ekranın bulunacağı söyleniyor. Cihazın kalbinde Intel Core i5 serisi bir işlemcinin bulunması bekleniyor. Yeni sızıntı, ilk sızıntıdaki üç farklı model bilgisini de doğruluyor. Bu modellerin 128, 256 ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Daha önceki sızıntıda bu modellerin ABD’deki fiyat etiketlerinde sırasıyla 1199, 1399 ve 1749 dolar yazacağı belirtilmişti.

Google Pixelbook modellerinin farklı Core i5 işlemciler barındırıp barındırmayacağı henüz bilinmiyor. Şirketin eski yedinci nesil işlemcileri mi yoksa yeni sekizinci nesil işlemcileri mi tercih edeceği de henüz bilinmiyor. Bu soruların cevabı için Google’ın 4 Ekim’de TSİ 19:00’da başlayacak etkinliğini beklemek gerekiyor.

Google Pixelbook beraberinde bir aksesuarı da getirebilir

Google Pixelbook beraberinde bir aksesuarı da getirebilir. Synnex envanterinde “Google Clips” adını taşıyan başka bir ürünün varlığı da dikkat çekiyor. Sistem Google Clips’i “bilgisayar aksesuarı” olarak niteliyor. Bu ürünün gerçek olup olmadığı da akşam saatlerinde ortaya çıkacak.