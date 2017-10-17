Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’de kendi geliştirdiği ilk işlemciye yer veriyor

Kamera bir akıllı telefondaki en önemli niteliklerden bir tanesi ve Google da Pixel serisi akıllı telefonlarında kameraya büyük önem veriyor. Geçen yılın ilk Pixel telefonları kamera performansıyla beğeni toplamıştı, hatta akıllı telefon kameralarının performansını ölçen DxOMark bu telefonları en iyi kameralara sahip ürünlerin başında göstermişti. Bu eğilim Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile de devam ediyor.

19 Ekim’den itibaren yurt dışında satışa sunulacak bu yeni telefonu satın alan kullanıcılar, kameranın daha iyi HDR+ fotoğraflar çektiğini görecekler. Google, bu yüksek dinamik aralıklı, renklerin daha canlı, görüntülerin daha detaylı göründüğü fotoğrafları elde ederken otomatik öğrenme ve yazılımın yanı sıra donanımdan da yararlanıyor. Hatta bu iş için kendi yardımcı işlemcisini de geliştirdi ve kendi çapında bir ilke imza attı.

Google özelleştirilmiş Pixel Visual Core yardımcı işlemcisiyle ilgili detayları resmi olarak paylaştı. Yonga üstü sistem en yeni Pixel akıllı telefonlarıyla etkileyici fotoğrafların çekilmesi için gerekli olan işin bir kısmını yüklenmeleri için tasarlandı. Bu yardımcı işlemci sayesinde Google güç verimliliğini ön planda tutarak HDR+ işlemeyi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda en zorlayıcı görüntü oluşturma ve işleme süreçlerini otomatik öğrenme desteğiyle yerine getiriyor.

Pixel Visual Core hem Pixel hem de Pixel 2 XL’de yer alıyor. Android 8.1 Oreo güncellemesinin resmi olarak yayınlanmasıyla birlikte Pixel Visual Core yardımcı işlemcisi etkin hâle gelecek, üçüncü taraf uygulamalar da daha iyi HDR+ fotoğrafların yararını görecek.

Yukarıdaki fotoğraflarda yardımcı görüntü işlemcisinin yaptığı işi görebilirsiniz. Sol taraftaki görüntü Pixel 2’de, üçüncü taraf kamera uygulamasıyla çekildi. Sağdaki fotoğraf ise yine Pixel 2’de, ancak bu sefer Pixel Visual Core kullanılarak çekildi. Aradaki fark gerçekten etkiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Pixel Visual Core henüz etkinleştirilmedi. Önümüzdeki haftalarda gelecek Android 8.1 Oreo Geliştirici Ön İzleme sürümüyle birlikte etkinleştirilecek. Google, temel kamera uygulamasının API’ları üzerinden üçüncü taraf uygulama kullanan tüm Pixel 2 sahiplerine bu yardımcı işlemcinin imkanlarını sunacak.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in kameralarıyla çekilen fotoğraflara denk geldiğimizde, bunların kalitesinin epey yüksek olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki, bu telefonlarla çekilen fotoğrafların kalitesi yakın gelecekte daha da artacak.