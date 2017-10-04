Google Home Max adını verdiği, Home akıllı hoparlörünün daha büyük boyutlu bir versiyonunu tanıttı. Google Home Mini ile birlikte tanıtılan Google Home Max, Apple‘ın HomePod adlı hoparlörüyle rekabet edecek.

Home Max, Google Assistant ile çalışan bir hoparlör olma özelliğini taşıyor. Görünüş açısından da Apple’ın bundan on sene önce çıkardığı eski Hi-Fi hoparlörünü andırıyor.

Home Max’te iki adet 4.5 inçlik woofer ve tweeter’lar bulunuyor. Bunlar kumaş hoparlör ızgarasıyla örtülüyor. Uzak alan mikrofonlar sayesinde Google Assistant’a bir komut vermek istediğinizde, müzik çalsa bile Google Home Max sizi duyuyor.

Tıpkı Apple’ın HomePod’u gibi, Home Max de kendisini içinde bulunduğu odanın durumuna göre ayarlayabiliyor. Bunu Smart Sound olarak adlandırılan bir otomatik öğrenme özelliğine borçlu. Google, Smart Sound’ın Home Max’i dinlenen müzik parçası, podcast yayını veya telefon görüşmesine göre ayarlayabildiğini söylüyor. Ayrıca evinizdeki duruma göre sesin şiddetini otomatik olarak artırıp azaltıyor.

Home Max, mıknatıslı yapısı sayesinde düşmelerden korunuyor. Dokunmatik kontroller barındırıyor, Bluetooth ve aynı zamanda Google Cast desteği barındırıyor. 3.5 mm. kulaklık jakı da mevcut.

Google bu yeni hoparlörüyle birlikte 12 aylık YouTube Music reklamsız müzik dinleme aboneliğini ücretsiz veriyor. Home Max’in fiyatı 399 dolar olarak belirlendi ve aralık ayında satışa çıkacak.