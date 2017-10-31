Google Chrome Android uygulamasının 62 numaralı sürümü, kısa bir beta test döneminin ardından yayınlandı. Mobil internet tarayıcısı için hazırlanan son güncelleme, kısa süre önce tespit edilen bazı güvenlik açıklarını kapatıyor. Buna ek olarak, yapılan görsel değişikliklerle Chrome, Android’in genel tasarım diline daha uyumlu hâle geliyor.

Güncellemeyle kapatılan güvenlik açıkları arasında ise KRACK Wi-Fi açığı öne çıkıyor. Söz konusu açık tüm platformları etkilese de, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemli cihazların açığa karşı çok daha hassas olduğu belirtilmişti.

Kablosuz ağları güvenli hâle getiren WPA2 standardının kırılmasıyla birlikte, WPA2 ile korunan kablosuz ağlardaki bilgiler üçüncü tarafların erişimine açık hâle gelmişti. WPA2 en yaygın kablosuz ağ güvenliği standardı olduğu için açığın yaygınlaşması da fazla zaman almamıştı.

Yayınlanan güncellemeyle birlikte Chrome Android uygulamasının bildirim tarzı ve etkileşimleri de değişiyor. Dosyalar uygulamasındaki dokunma deneyimini de iyileştiren güncelleme, Enterprise Public Session modunda tam ekran uygulamalar için de destek sunuyor.

Google Chrome Android 62 birkaç gün içinde uyumlu tüm cihazlara ulaşacak

Google Chrome Android uygulaması için hazırlanan son güncelleme, birkaç gün içinde uyumlu tüm cihazlara ulaşacak.