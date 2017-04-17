ABD’nin Cleveland şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Steve Stephens isimli bir kişi, işlediği cinayetin videosunu Facebook üzerinde paylaştı. Stephens, videoyu yüklemesinden kısa bir süre sonra sosyal paylaşım sitesi üzerinde canlı yayın da gerçekleştirdi.

Bir süre sonra kaldırılan videoda Stephens, 74 yaşındaki bir adama yaklaşırken görülüyor. Yaşlı adamdan isim söylemesini isteyen Stephens, ardından yaşlı adamı kafasından vuruyor. Olayın gerçekleştiği gün içinde sosyal ağdan çok sayıda paylaşım gerçekleştiren Stephens, bu paylaşımlarda Paskalya Günü Katliamı yaptığını belirtirken, 15 kişiyi öldürdüğünü iddia ediyor.

Stephens’in söz konusu paylaşımları, Cleveland’da kendisine kurbanlar bulmak için gezinirken yaptığı düşünülüyor. Videolarda Stephens, çok sayıda kişiyi gözüne kestirdiğini ve öldürdüğünü iddia ediyor. Katil, 74 yaşındaki Robert Goodwin’i öldürmeden önce yaptığı düşünülen bir paylaşımda 13 kişiyi öldürdüğünü ve 14. kişi üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bir başka videoda ise 15 kişiyi öldürdüğünü ve kurbanlarının cesetlerinin terkedilmiş bir evde bulunabileceğini öne sürüyor. Polis, Stephens’in bir kişiyi öldürdüğünü ve henüz yakalanamadığını belirtmekle yetindi.

Facebook Stephens’in hesabını kapattı

Facebook cinayet videosunu kaldırıp Stephens’in hesabını kapatsa da, bunu yapmakta oldukça yavaş davrandı. Stephens, cinayetlerine Türkiye saatiyle dün akşam 21:00’da başladı. Sosyal paylaşım sitesi, saatler geçtikten sonra Stephens’in hesabını kapattı. Şirket tarafından Buzzfeed’e gönderilen açıklamada ortada korkunç bir suçun olduğu ve platformda bu tarz içeriklere izin verilemediği belirtildi. Sosyal paylaşım sitesinde güvenli bir ortamın sağlanması için sıkı çalışıldığını belirten şirket, can güvenliğine yönelik acil durumlarda anında kolluk kuvvetleriyle temasa geçildiğinin altını çizdi.