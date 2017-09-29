SpaceX CEO’su Elon Musk, şirketinin Ay ve Mars yolculuğuna ilişkin planlarını paylaştığı uzay endüstrisi konferansının sonunda ilginç bir vaatte bulundu. Musk, uzaya gönderilen roketlerde kullanılan sistemin dünya içinde uzun mesafe yolculuklarda da kullanılabileceğine inanıyor. Fikrinin demosunu sahnede sergileyen Musk, yolcuların bu sayede en uzun mesafeli yolculukları bile 30 dakikada tamamlayabileceğini belirtti. SpaceX CEO’su, ekonomi sınıfında bir uçak biletine verilen parayla dünyanın dört bir yanına 1 saatten kısa bir süre içinde gidilebileceğini ifade etti.

Musk, SpaceX’in yeni roketini “Big Fucking Rocket” veya kısaca “BFR” ismiyle anlattı. Söz konusu roket sistemi, büyük bir uzay gemisini Dünya’nın yörüngesine taşıyor. Gemi, büyük şehirlerin yakınlarına kurulacak yüzen iniş platformlarına iniş yapacak. Hem yeni roket hem de uzay gemisi şimdilik teorinin ötesine geçebilmiş değil. Ancak Musk önümüzdeki 6-9 aylık süreçte roketin yapımına başlamayı hedefliyor.

SpaceX tarafından paylaşılan video, fikrin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Videoda yolcular New York’tan büyük bir botla suyun üzerindeki yüzen platforma gidiyor. Uzay gemisi, Musk’ın 2024’te Mars’a göndermeyi planladığı roketle yörüngeye taşınacak. Ancak atmosferden çıkılmasının ardından uzayın derinliklerinde ilerlemek yerine başka bir şehre yönelecek.

Elon Musk imzası taşıyan sisteme göre, uzay gemisi sadece 39 dakika içinde 11 bin kilometre uzaklıktaki başka bir şehre iniş yapabilecek. Videoya göre gemi New York’tan Şangay’a 39 dakikada, Los Angeles’tan Toronto’ya 24 dakikada, Londra’dan New York’a 29 dakikada gidebilecek.

Elon Musk dünya üzerinde ulaşımın en hızlı yolunu sunabilir

Elon Musk tarafından planlanan yöntem, dünya üzerindeki iki şehir arasında ulaşım için geliştirilmiş en hızlı yöntem olabilir. Uzay gemisi saatte 29 bin kilometre hıza ulaşabilecek.