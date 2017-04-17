Bebeklerin sağlıklı biçimde büyümeleri ve gelişmeleri için sağlam bir uykuya ihtiyaç duydukları, kanıtlanmış ve su götürmez bir gerçek. Londra’daki Birbeck Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, teknolojik cihazların yaygınlaşmasının bebeklerin uykusuna olan etkisi konusunda ürkütücü bir durumu gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre; akıllı telefon veya tabletlerle oynayan 6 ila 11 aylık bebekler, oynamayanlara kıyasla daha az uyuyor. 715 ebeveynle gerçekleştirilen araştırmada, dokunmatik ekranlar ile etkileşimi olan bebeklerin günde ortalama 15,6 dakika daha az uyuduğu sonucuna varıldı. Gece uykusunda bu süre 26,4 dakika olurken, gündüz uykusunda ise bu süre 10,8 dakika daha aşağıya iniyor.

BBC’ye konuşan araştırmanın yazarlarından Dr. Tim Smith; günde 10 ila 12 saat uyurken söz konusu rakamların fazla yüksek olmadığını, ancak uykunun yararları nedeniyle her bir dakikanın bebeklerin gelişimi için önemli olduğunu ifade etti. Smith, beynin yeni koşullara ve çevresel değişikliklere uyum sağlama yeteneğinin uykuyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Araştırmada akıllı telefon ve tabletlerin potansiyel uyku problemlerine yol açtığı ifade edilse de, araştırmacılar ortada henüz bu cihazların çocuklar tarafından kullanımını yasaklamak adına yeterli kanıtların olmadığını dile getirdi. Tim Smith, ulaştıkları bulguların da çok taze olduğunun altını çizdi.

Araştırmaya katılan çocukların günde ortalama 25 dakika dokunmatik ekranlı cihaz kullandığı ve ortalama uyku sürelerinin 6 dakika daha azaldığı belirtildi.

Dokunmatik ekranlar bebekler için bazı faydalara da sahip

Araştırma, dokunmatik ekranların bebeklere uyku problemlerini dengeleyebilecek bazı avantajlar sağladığını da gösteriyor. Buna göre, dokunmatik ekranlı cihaz kullanan bebeklerin motor gelişimi kullanmayanların önüne geçiyor.