Apple‘ın 12 Eylül etkinliğinde iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte duyurusunu gerçekleştirdiği Apple Watch Series 3’ün GPS özellikli versiyonu Türkiye’de satışa sunuluyor. Apple Watch Series 3 ile birlikte kullanıcılar yanlarında iPhone olmadan dışarıda koşu ve benzeri egzersizleri gerçekleştirebilecekler. İzledikleri rotanın bilgileri dahili GPS modülü yardımıyla iPhone’daki Antrenman uygulamasına yansıtılabiliyor.

Bunun dışında Apple Watch Series 3’te selefindekine göre yüzde 70 oranında daha hızlı olan bir çift çekirdekli işlemci ve yeni bir kablosuz yonga bulunuyor. Apple Watch Series 3’te bu yeni işlemci sayesinde uygulamalar daha hızlı başlatılıyor, aynı zamanda daha hızlı ve sorunsuz grafikler de olanaklı kılınıyor. Ayrıca bu yeni çift çekirdekli işlemci sayesinde Siri’nin yerleşik hoparlörü kullanarak konuşması da sağlanıyor.

Öte yandan Apple, tasarladığı W2 kablosuz yongaset sayesinde önceki nesillerin sahip olduğu pil sürelerini tutturmaya devam ediyor. Wi-Fi yüzde 85 oranında daha hızlı, Bluetooth ve Wi-Fi ise yüzde 50 oranında daha fazla enerji verimli hâle geliyor. Bunlara ek olarak Apple Watch Series 3, kazanılan yükseklik de dahil olmak üzere aktiviteyi, çıkılan katları ve dışarıda yapılan egzersizleri izlemeye yardımcı olan barometrik bir altimetreye de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Apple Watch Series 3’te watchOS 4 yüklü olarak geliyor. Bu yeni sürüm güncellenmiş bir Kalp Atış Hızı uygulaması içeriyor; dinlenme, egzersiz, toparlanma, yürüme ve Nefes dönemleri sırasında yapılan ölçümler dahil olmak üzere, kalp atış hızı ile ilgili daha da fazla bilgi sağlıyor. Kullanıcılar aktif hâlde değilken kalp atış hızları belirli bir seviyenin üzerine çıktığında bildirim almayı da seçebiliyor. Diğer yeni watchOS 4 özellikleri arasında kullanıcıların gün boyunca en çok ihtiyaç duydukları bilgileri gösteren proaktif Siri saat kadranı, yeni bir arayüze sahip geliştirilmiş Antrenman uygulaması, özel Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman (HIIT) egzersiz türü ve havuzda yüzmek için otomatik setler bulunuyor. GymKit ile kullanıcılar, yakında en sevdikleri kardiyo ekipmanına bağlanmayı ve tek bir dokunuşla verilerin iki yönlü olarak eşleştirilmesini sağlayan özelliklerden yararlanarak mümkün olan en doğru bilgilere ulaşacaklar.

Apple Watch Ürün Serisi Fiyatları

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple Watch Series 3’ün Türkiye’de sadece GPS özellikli versiyonu resmi olarak satışa sunuluyor. Apple Watch Series 3 (GPS), 1649 TL başlangıç fiyatıyla, bir Spor Kordonla eşleştirilen altın, gümüş veya uzay grisi alüminyum kasa seçenekleriyle satın alınabilecek. Apple Watch Series 1 ise yalnızca 1199 TL’den başlayan fiyatlarla gümüş veya uzay grisi alüminyum kasalarda, bir Spor Kordon ile eşlenmiş olarak satışa sunuluyor. Öte yandan Apple Watch Nike+ da 1649 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Apple Watch’un LTE + GPS özellikli versiyonlarında elektronik SIM olarak adlandırılan özel bir SIM kart türü kullanılıyor. Bu sayede iPhone’da kullanılan numara aynı şekilde Apple Watch Series 3’te de kullanılabiliyor. Ancak Türkiye’de henüz e-SIM mevzuatı hazır olmadığından dolayı, şu an için Apple’ın akıllı saatinin hücresel bağlantı destekli versiyonunu Türkiye piyasasında görmeyeceğiz.

Türkiye’deki ilk Apple Watch Series 3 müşterisi

Türkiye’de Apple Watch Series 3 satın alan ilk kişi üniversite öğrencisi Emre Karateke oldu. Karateke’nin siyah kordonlu ve uzay grisi kasalı bir model tercih ettiği görülüyor.