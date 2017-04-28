Apple sürücüsüz otomobil teknolojisini test edeceği aracı hazır hâle getirdi

Apple sürücüsüz otomobil teknolojisini trafiğe açık yollarda test etmek için kısa süre önce Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nden gerekli izinleri almıştı. Bloomberg tarafından yayınlanan fotoğraflar, Cupertino merkezli şirketin teknolojisini test ederken kullanacağı araçlardan birinin hazır hâle geldiğini gösteriyor.

Apple’ın Silikon Vadisi’ndeki tesisinin yakında görülen Lexus marka bir SUV, üzerinde bulunan Velodyne LiDAR sensörleri ve radarlarıyla dikkat çekmişti. Söz konusu sensör ve radarlar sayesinde otomobil etrafını gözlemleyebiliyor. Aracın trafikte görülmesi, Apple’ın testlere başlamak için beklemediğini gösteriyor.

Bloomberg’e konuşan bir uzman, Apple’ın test aracının şirkete özel donanımlar yerine Velodyne gibi üreticilere ait üçüncü taraf sensörler barındırdığını belirtti. Apple’ın Project Titan adı altında başladığı otomobil geliştirme sürecinde nasıl bir yol izlemeye karar verdiği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak test aracının yola çıkması, Cupertino merkezli şirket için önemli bir adım niteliği taşıyor.

Apple sürücüsüz otomobil pazarında hem eski hem de yeni rakipleriyle mücadele edecek

Sürücüsüz otomobil pazarına girme konusunda biraz yavaş davranan Apple, ezeli rakibi Google ile yeni bir alanda daha karşı karşıya gelmiş olacak. Google uzun süredir devam ettirdiği sürücüsüz otomobil çalışmalarını son zamanlarda Waymo markası altında yürütüyor. Apple’ı yeni faaliyet alanında Google’ın yanı sıra Uber ve Ford gibi rakipler de bekliyor.