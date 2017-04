Apple sürücüsüz otomobil teknolojisini test edeceği aracı hazır hâle getirdi

Apple sürücüsüz otomobil teknolojisini trafiğe açık yollarda test etmek için kısa süre önce Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nden gerekli izinleri almıştı. Bloomberg tarafından yayınlanan fotoğraflar, Cupertino merkezli şirketin teknolojisini test ederken kullanacağı araçlardan birinin hazır hâle geldiğini gösteriyor.

Apple’ın Silikon Vadisi’ndeki tesisinin yakında görülen Lexus marka bir SUV, üzerinde bulunan Velodyne LiDAR sensörleri ve radarlarıyla dikkat çekmişti. Söz konusu sensör ve radarlar sayesinde otomobil etrafını gözlemleyebiliyor. Aracın trafikte görülmesi, Apple’ın testlere başlamak için beklemediğini gösteriyor.

Bloomberg’e konuşan bir uzman, Apple’ın test aracının şirkete özel donanımlar yerine Velodyne gibi üreticilere ait üçüncü taraf sensörler barındırdığını belirtti. Apple’ın Project Titan adı altında başladığı otomobil geliştirme sürecinde nasıl bir yol izlemeye karar verdiği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak test aracının yola çıkması, Cupertino merkezli şirket için önemli bir adım niteliği taşıyor.

Here's the car that #Apple's using to test its autonomous car technology. Story with @mhbergen. https://t.co/jHLnJDRjoS pic.twitter.com/zTezUmcZwC

— Alex Webb (@atbwebb) April 27, 2017