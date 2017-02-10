YouTube internetin bir numaralı video kaynağı olma özelliği taşıyor ve bu servis üzerindeki videoları çevrim dışı izlemeye olanak sağlayacak bir yığın seçenek bulunuyor. Ancak bunlar YouTube’un onayladığı seçenekler değil. YouTube, en sonunda kendisi de bu yola girme zorunluluğunu hissetmiş olmalı ki, YouTube Go adında yeni bir özellik geliştirdi.

YouTube Go sayesinde kullanıcılar hem bant genişliklerini ve kotaların daha idareli şekilde kullanırken hem de daha sosyal bir deneyim fırsatı elde ediyor.

Aslında ana YouTube uygulamasında da bir indirme seçeneği bulunuyor, ancak bunun bazı limitleri bulunuyor. YouTube Go ise bant genişliğini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya odaklanıyor. Videoları indirme imkanı sunmasının ötesinde, bu uygulama kullanıcılara videoları ön izleme fırsatı sunuyor. Böylelikle videoları izleme veya indirme noktasında karar vermeleri mümkün oluyor. Ayrıca videoları için bir veri sınırı belirleme imkanı da mevcut.

İlginçtir ki, YouTube Go’nun ana YouTube uygulamasında bulunmayan bir başka özelliği de bulunuyor. Diğerleriyle birlikte videoları indirebilirsiniz, üstelik bunun yaparken veri de harcamazsınız. Bu nasıl oluyor? Temel olarak Bluetooth bağlantısından yararlanan uygulama, indirilen bir videoyu veya videoları kablosuz bağlantı yoluyla diğer YouTube Go kullanıcılarıyla paylaşma fırsatı veriyor.

Daha önce kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilen bu uygulama, şimdi beta olarak tüm Android kullanıcılarına açıldı. Bu yepyeni indirme ve paylaşım seçenekleri sizi hemen heyecanlandırmasın, uygulamanın izleme ve indirme imkanı sunduğu videolar HD’den daha düşük, standart kaliteye indirgeniyor. Ne de olsa uygulama veri tasarrufu yapma fikri üstüne inşa ediliyor, bu da esasında kaliteden ödün anlamına geliyor.