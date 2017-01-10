Bundan birkaç ay önce Verizon’ın Yahoo’yu 4.8 milyar dolar karşılığında satın alacağı açıklanmıştı. Verizon’ın bu anlaşma sürecini nihayete erdirip erdirmeyeceği şu an için kesin olmasa da, Yahoo satın alma sürecinin tamamlanması hâlinde nasıl bir yol izleyeceğine dair planları belli etti. Satın alma sonrasında Yahoo Altaba adını alacak gibi görünüyor. Bununla birlikte şu anda 10 kişinin bulunduğu yönetim kurulundaki üye sayısı beşe indirilecek. CEO Marissa Mayer ve diğer dört üye yönetim kurulundan ayrılacak.

Verizon Yahoo’nun e-posta platformunu, uygulamalarını, web sitelerini ve kullandığı reklam teknolojisini üstüne alacak. Satın alma anlaşması 25 Temmuz 2016 tarihinde, her iki şirket tarafından da resmen açıklanmıştı. 4.8 milyar dolar, Yahoo için 1999-2000 döneminde dile getirilen 100 milyar dolarlık piyasa değerinin epey ama epey gerisinde bulunuyor.

Verizon’ın satın alma konusunda kafasında bazı soru işaretlerinin oluştuğu söyleniyor. 1 milyardan fazla Yahoo hesabının korsanlarca ele geçirilmesinin ardından telekomünikasyon operatörünün baş hukuk müşaviri Craig Silliman veri sızdırılmasıyla ilgili araştırma yapmakla görevlendirilmişti. O’nun çalışmaları sonucunda Verizon’ın satın almadan vazgeçmesi veya fiyat için yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Aslında Verizon’ın satın alma sürecini içinde bulunduğumuz çeyrekte tamamlamak istediği söyleniyordu. Gelen haberlere göre de şirket hâlâ sürecin devam etmesini istiyor. Ancak bu satın almanın 4.8 milyar dolar üzerinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyse şu an için bilinmezliğini koruyor.