Sürücüsüz otomobil testlerinde aracın içinde genellikle verileri inceleyen bir ya da iki mühendisten ve acil durumda kontrolü ele alan sürücülerden başka kimse bulunmuyor. Eğer “sıradan” insanlar testlere katılıyorsa genellikle arka koltukta oturuyor. Volvo sürücüsüz otomobil testlerinde farklı bir yaklaşım uygulamayı planlıyor. Şirket, otonom araç testlerine gerçek aileleri de dahil ediyor.

Volvo, bu konudaki ilk çalışmasını İsveç’in Göteborg şehrinde yaşayan Hain ailesiyle gerçekleştiriyor. Bu çalışma sayesinde Volvo hem önemli bir pazarlama çalışması yapmış oluyor hem de mühendis olmayan kişilerin sürücüsüz sürüş teknolojisine nasıl yaklaştığı konusunda fikir sahibi oluyor.

Otomobilin manuel ve otonom modlara geçişlerine gösterilen reaksiyonlar bu testle gözlemlenebiliyor. Şirket, sürücülerin otonom sürüş aktifken yaptıkları hareketleri de bu test sayesinde inceleyebiliyor.

Volvo sürücüsüz otomobil testlerini “Drive Me” projesi altında yürütüyor

Göteborg, Volvo’nun sürücüsüz otomobil testlerini yürüttüğü Drive Me projesinin üssü olma niteliğini taşıyor. Burada 100 otomobille otonom sürüş testleri gerçekleştiren şirket, hem özel hem de kamusal iş ortaklarıyla birlikte hareket ediyor. Bu proje çerçevesinde toplanan bilgileri işleyen Volvo, 2021 itibarıyla sürücüsüz otomobilini yollara çıkarmayı amaçlıyor.