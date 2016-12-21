İnternet bağlantı hızının ölçümü konusunda akıllara gelen ilk mecralardan biri olan Speedtest, Türkiye internet piyasasına ışık tutan raporunu yayınladı. Raporda hem Türkiye internet pazarının 2016’da yaşadıklarının üzerinden geçiliyor. Buna ek olarak, hem sabit geniş bantta hem de mobilde en yüksek internet hızlarını sağlayan operatörleri öğrenmek mümkün oluyor.

Raporda Türkiye’deki internet hızının gelişmekte olan bir pazardan beklenebilecek nitelikte karışık sonuçlar ortaya koyduğu belirtildi. Speedtest’in raporuna göre, hem sabit geniş bantta hem de mobilde yapılan yoğun yatırımlara rağmen; mobil indirme hızı, sabit geniş bant indirme hızını ikiye katlıyor. Türkiye’nin ortalama mobil indirme hızı 31,01 Mbps olurken, sabit geniş bantta hız ortalaması 14,51 Mbps olarak gerçekleşti.

Rapora göre, ortalama sabit geniş bant hızları 2015’in ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre yüzde 10,8 oranında azaldı. Bu düşüşle Türkiye, ortalama sabit geniş bant indirme hızı sıralamasında 81. sıraya geriledi. Sabit geniş bant tarafındaki düşüşe rağmen, ortalama mobil indirme hızında yüzde yüzde 206,1 oranında bir artış kaydedildi. 4.5G şebekesinin hayate geçişiyle ortaya çıkan bu artışla Türkiye, dünya sıralamasında 16. basamağa yükseldi. Bu sıçramayla Türkiye, ortalama mobil indirme hızı konusunda ABD ve İsveç gibi ülkeleri geride bıraktı.

Speedtest’in raporunda Türkiye internet pazarının geleceğine dair çeşitli öngörüler de yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’de her gün 40 milyon kişi internet kullanıyor. Ancak geniş bant ve mobil kullanım yaygınlığı bakımından Türkiye, OECD ülkeleri arasında arkalarda yer alıyor. Geniş bant kullanım oranı yüzde 12,27 olurken, mobil internet kullanım oranı yüzde 50,44 seviyesinde seyrediyor. 4.5G şebekesine geçişin ve fiber yatırımlarının önemine de dikkat çeken Speedtest Türkiye raporu, dönem dönem uygulanan erişim engellemelerinin büyümekte olan ekonomiye dışarıdan yatırım gelmesinin önüne geçebileceği belirtildi.

Türkiye’deki sabit geniş bant kullanıcıları 2016’da Speedtest üzerinden 4 milyon 211 bin 793 hız testi gerçekleştirdi. Bu testlere göre, ülkedeki ortalama indirme hızı 14,16 Mbps oldu. Yükleme hızı ortalaması ise 3,82 Mbps olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamlar, Türkiye’yi küresel indirme hızı sıralamasında Sri Lanka ve Kıbrıs’ın arasında 81. sıraya yerleştirdi. Ortalama yükleme hızı konusunda ise Türkiye Pakistan’ın arkasında 110. sırada bulunuyor.

Türk Telekom, Türkiye’de en çok sabit geniş bant abonesine sahip operatör durumunda. Şirket, 2015’in sonu itibarıyla pazarın yüzde 71,8’ini elinde bulunduruyor. Türk Telekom’u sırasıyla Turkcell Superonline, D-Smart, Vodafone ve TurkNet izliyor.

Türkiye’deki sabit geniş bant kullanıcılarına en yüksek indirme hızını Turkcell Superonline ve Türksat Kablo sunuyor. İki operatörün ortalama indirme hızı 48 Mbps seviyesinde seyrediyor. Yükleme hızı konusunda ise birincilik koltuğuna 8,40 Mbps ortalamayla Turkcell Superonline oturuyor.

Speedtest Türkiye raporuna göre en hızlı mobil operatör Turkcell

Speedtest Türkiye raporu, mobil internet pazarı için de önemli veriler sunuyor. Rapora göre, Türkiye’deki mobil internet kullanıcıları Speedtest üzerinden 3 milyon 220 bin 961 hız testi gerçekleştirdi. Bu testler sonucunda ülkedeki ortalama mobil indirme hızı 25,47 Mbps oldu. Yükleme hızı ise 9,77 Mbps olarak kaydedildi. İndirme hızı ortalamasında bir yılda yüzde 206 oranında bir artış kaydedildi. Yükleme hızı ortalamasıysa yüzde 580 oranında yükseldi. Bu artışın doğrudan 4.5G şebekesinin devreye girmesiyle bağlantılı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Türkiye’de en hızlı mobil internet hızlarını sunan operatör ise Turkcell oldu. Turkcell abonelerinin ortalama indirme hızı 38,80 Mbps, ortalama yükleme hızı ise 16,26 Mbps oldu.