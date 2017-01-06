Sennheiser HD 1 adını taşıyan yeni kulak içi kulaklığını tanıttı. HD 1, kulaklık topuzlarının bağlı olduğu deri kaplı boyun bandıyla dikkat çekiyor. Deri boyun bandını kırmızı kulaklık kabloları tamamlıyor. Böylelikle ortaya oldukça şık bir görüntü çıkıyor.

HD 1, Sennheiser’in Momentum adını taşıyan kulaklık serisinin bir parçası olma özelliğini taşıyor. Şirket, söz konusu seriyle Beats kulaklıkları tercih eden kitleyi kendisine çekmeyi amaçlıyor. Bu kitle, kulaklıkta teknoloji kadar görüntüye de önem veriyor. Söz konusu Sennheiser olunca ses teknolojisinin görüntüden de iyi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Sennheiser HD 1, 10 saatlik pil ömrü vadediyor. Hızlı şarj özelliği ise kulaklığın pilinin 1,5 saat içinde dolmasını sağlıyor. Bluetooth ile çalışan kulaklık, aptX ses desteğine de sahip. NFC desteği sayesinde HD 1, Android telefonlarla rahatlıkla eşleştirilebiliyor. HD 1’in boyun bandının üzerinde mikrofon, ses kontrol tuşları ve gelen aramaları yanıtlamakta kullanılacak bir buton bulunuyor.

Sennheiser HD 4 serisi büyük kulaklıklarının arasına da iki yeni model daha ekledi. HD 4.50BTNC ve HD 4.40BT adını taşıyan kulaklıklar da, tıpkı diğer modeller gibi telefonlarla birlikte kullanılması amacıyla tasarlandı. HD 4 serisinin yeni üyelerinin fiyatı hakkında ise şimdilik bilgi verilmiş değil. HD 4.40 ocak ayı içinde, HD 4.50 ise önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Sennheiser HD 1 199.95 dolar karşılığında satışa sunulacak

Sennheiser HD 1, ocak ayı içinde raflarda yerini alacak. Kulaklığın yurt dışındaki fiyat etiketinde 199.95 dolar yazacak.