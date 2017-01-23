Galaxy Note 7’nin başına gelenlerin ardından Galaxy Note serisinin akıbetinin ne olacağı merak edilir hâle gelmişti. İlk başta Samsung’un seriden vazgeçtiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Güney Koreli şirketten gelen son açıklamalar, böyle bir durum olmadığını gözler önüne seriyor. Samsung’un mobil biriminin başındaki isim olan DJ Koh Galaxy Note 8’in varlığını doğrularken, telefona dair bazı ipuçları vermeyi de ihmal etmedi.

Koh, Note 8’in “daha iyi, güvenli ve yenilikçi” bir telefon olacağını dile getirdi. S Pen fikrini geliştiren ekibin üyeleri arasında yer alan Koh için Galaxy Note serisinin ayrı bir önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

DJ Koh, bu açıklamasıyla Galaxy Note 7 soruşturması boyunca endişeli bir bekleyiş içinde olan Galaxy Note serisi sahiplerinin yüreğine su serpmiş oldu.

Galaxy Note 8 mevcut Note kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor

Samsung’un ABD operasyonunun yöneticilerinden Tim Baxter’in açıklamaları da Galaxy Note serisinin tüketiciler nezdindeki popülaritesini ortaya koyuyor. Baxter, hâli hazırda Galaxy Note 4 ve Note 5 kullanan pek çok kişinin yeni bir Note telefonunu istediklerini dile getirdi. Dolayısıyla Galaxy Note 8’in şimdiden merakla beklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

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