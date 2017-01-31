Dropbox ortak çalışma araçlarına yönelik açılımı çerçevesinde önemli bir adım attı. Şirket, duyurusunu 2015’in ekim ayında yaptığı ve beta olarak kullanıma sunduğu Dropbox Paper servisini faaliyete geçirdi. Ekiplerin projeler üzerinde farklı konumlarda olsalar bile birlikte çalışmaları için dizayn edilen Paper, uzun bir süre boyunca kapalı bir beta grubu içinde test edilmişti. Geçtiğimiz yıl ise beta süreci tüm kullanıcılara açılmıştı.

Dropbox ortak çalışma servisinin beta sürecini tamamlamasını yeni araçlarla kutluyor. İlk etapta servisin web versiyonu daha gelişmiş olacak. Mobil uygulamaların web versiyonunu yakalaması ise biraz zaman alacak. Örneğin, 21 dil desteği ve çevrim dışı erişim gibi özellikler bir süre sonra iOS ve Android üzerinde kullanıcılara sunulacak.

Dropbox Paper ile kullanıcılar görevlere tamamlama tarihi ekleyebilecek. Buna ek olarak, bazı ekip üyeleri yeni projeler arayüzü sayesinde projelerin ön izlemesini hızlı biçimde görebilecek. Mevcut çalışmaların hepsini ortak kullanılan tek bir alana taşımak mümkün olacak. Kullanıcılar ortak alanda paylaştıkları dokümanlara kimlerin eriştiğini ve daha sonrasında doküman üzerinde nasıl işlemler yapıldığını takip edebilecek.

Dropbox Paper ile birlikte Smart Sync’i de kullanıma sundu

Dropbox’ın kullanıcılara ulaştırdığı tek yeni servis Paper olmadı. Şirket, yola Project Infinite adıyla çıkan Smart Sync’i de hayata geçirdi. Dropbox Smart Sync ile yerel diskte ve bulutta saklanan dokümanlar arasındaki çizgiyi inceltmeyi hedefliyor. Smart Sync ile Dropbox’ta saklanan dokümanlar için ayrı bir klasör oluşturulmuyor ve bunlar PC’deki dokümanlarla birlikte gösteriliyor.

Buluttaki bir doküman üzerine iki kere tıklandığında otomatik olarak indirme işlemi başlıyor. Smart Sync, Windows ve Mac arasında dosya ve klasör paylaşımı için kullanılabiliyor. Ancak Smart Sync’ten ilk etapta sadece Dropbox Business kullanan ekipler faydalanabilecek.