Dell Microsoft Surface Hub ile rekabete devasa dokunmatik ekranlı bir ürün ile hazır gibi görünüyor. PC üreticisi iki yeni 4K İnteraktif Dokunmatik Monitörün tanıtımını gerçekleştirdi. 55 inç ve 86 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olan bu Dell monitör modelleri eğitim sektörünü ve kurumsal pazarı hedefliyor.

Monitörlerin her birinde 20 dokunma noktası ve kapasitif kalem desteği bulunuyor. Ancak Microsoft Surface Hub’da olduğu gibi bu modeller dahili PC ile gelmiyor. Buna rağmen Dell bir yığın portu eklemeyi ihmal etmiyor. Dell OptiPlex Micro masaüstü bilgisayarı monitörlerin arka paneline ekleyip ayrı bir güç kablosuna ihtiyaç duymadan eksiksiz bir bilgisayar çözümü elde etmek mümkün olabilir.

55 inç C5518QT monitör 5 bin doların biraz altında fiyata sahipken, 86 inç C8618QT model ise 11 bin dolara yakın bir fiyattan sunulacak. Dell, bu yeni monitörlerin Microsoft’un seçeneklerinden hatırı sayılır oranda ucuz olduğunun altını çiziyor. Monitörler 30 Mart itibarıyla yurt dışında satışa sunulacak.