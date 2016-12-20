BlackBerry kendi markasını taşıyan akıllı telefonların üretiminden vazgeçmiş olsa da, bu durum şirketin teknoloji dünyasında büyük bir marka olmaktan çıktığı anlamına gelmiyor. Şirket, BlackBerry QNX Otonom Taşıt İnovasyon Merkezi (AVIC) adını taşıyan araştırma merkezini hayata geçirdi. Tesis, QNX’in Ottawa’daki ofisinde yer alıyor. BlackBerry, bu merkezde sürücüsüz otomobiller için genel bir çerçeve oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Şirket, otonom sürüş kodunu oluşturmaya odaklanmayacak. Bunun yerine kodun altındaki platformun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. BlackBerry sürücüsüz otomobil teknolojisine yönelik ilk girişiminde Renesas, PolySync ve Waterloo Üniversitesi’yle işbirliği yapacak. Proje kapsamında Ontario yollarında test edilecek bir konsept araç hazırlanacak.

Kanada hükümeti de sürücüsüz otomobil çalışmaları konusunda oldukça istekli görünüyor. Hükümet şu an için araştırma merkezinin fonlanması konusunda bir adım atmasa da, bunun Kanada’yı sürücüsüz otomobil dünyasının kalbi haline getirmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Açılış töreninin onur konuğu olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AVIC’in hem yeni iş imkanları yaratacağını hem de Kanada’yı otonom teknolojilerde küresel bir lider haline getirebileceğini belirtti.

BlackBerry sürücüsüz otomobil çalışmalarıyla imajını düzeltebilir

BlackBerry sürücüsüz otomobil çalışmalarıyla akıllı telefon pazarında yara alan marka imajını düzeltebilir. Kanadalı üretici, yeni yeni şekillenen pazarda General Motors ve Tesla gibi yüksek profilli rakiplerle birlikte boy gösterecek. Ancak BlackBerry’nin Kanada’daki sürücüsüz otomobil çalışmaları konusunda yalnız olmadığını belirtmek gerekiyor. Apple‘ın da Kanada’nın başkenti Ottowa’da sürücüsüz otomobil yazılımları üzerine çalışan bir ekibi bulunuyor. Bu ekibin bazı çalışanlarının da QNX’ten transfer edildiği biliniyor. Dolayısıyla BlackBerry’nin yolda tek başına ilerlemeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.