ZTE Axon M adlı yeni bir amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Android Authority‘nin belirttiğine göre, bu telefonun öne çıkacak eşsiz özelliğiyse, açıldığı zaman birleşerek 6.8 inçlik tek bir ekran oluşturan iki ekran barındırması olacak gibi görünüyor.

Yeni telefonla ilgili dedikodular ilk olarak bu ayın başlarında VentureBeat sitesinden Evan Blass tarafından ortaya atılmıştı. Popüler sızıntı kaynağı bu yeni cihazın Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 3120 mAh kapasiteli pil ve 20 megapiksel çözünürlüklü tek arka kamerayla geleceğini söylemişti.

Ancak bu telefonun en önemli özelliği biçimi olacak. Telefonun önünü ve arkasını oluşturan iki adet 1080p ekran, telefonun ortaya yerleştirilen menteşe sayesinde dışa açılması sonucu birleşerek, tablet boyutlarında ve iki kat büyüklüğe sahip tek bir ekrana dönüşebiliyor.

Android Authority’nin belirttiğine göre, iki ekran aynı anda iki farklı uygulamayı tek seferde çalıştırabilecek. Böylelikle şu anda Android Oreo’nun sunduğundan da öte çoklu görev özellikleri sunulacak.

Bu arada Axon M, çift ekran konseptini bu biçimde sunacak ilk telefon olmayacak. O onur sonu pek de iyi olmayan, 2011’de Amerikalı mobil operatör Sprint için çıkarılan Kyocera Echo olmuştu. Ne var ki, o zamanlar konsept, birtakım teknik sorunlar nedeniyle tutmamıştı. Belki de aradan geçen zaman, daha güçlü yazılım ve donanım imkanları sayesinde ZTE’nin tutturması mümkün olabilir. En azından günümüzün birbirine benzeyen formdaki akıllı telefonlarından daha farklı bir şeyler görmüş oluruz.