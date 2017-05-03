YouTube’un Material Design tabanlı yeni tasarımı ön izlemeye açıldı

Yaklaşık bir yıldır süren testlerin ardından YouTube en sonunda kullanıcılara masaüstü cihazlar üzerinden Material Design tabanlı tasarımı kullanma imkanı sunmaya başladı. YouTube, yeni tasarımla birlikte masaüstü deneyimini mobil taraf ile daha uyumlu hâle getirmeyi hedeflediğini ve sitede içeriği ön plana çıkarırken daha basit bir görünüm arzuladığını kaydetti.

Yeni tasarımla birlikte sonsuz kaydırma, sayfanın bir ucundan diğer ucuna yayılan kullanıcı profili kapak görseli ve kullanıcı profil sayfasında daha büyük boyutlu öne çıkan video gibi yenilikler geliyor. Sinema modunda ise, sayfanın en tepesindeki arama çubuğu da siyah renge dönüyor, böylelikle ekranın diğer kısmıyla daha iyi uyum sağlanıyor. Koyu Renk Modu ise küçük kullanıcı resmine tıklatıldığında açılan kullanıcı ayarları menüsü içinde yer alıyor.

Ön izleme sürümü dünya çapındaki YouTube kullanıcılarının tümüne açık olsa da, sadece belirli sayıda kullanıcı bu sürüme erişebilecek. Belirli oranda YouTube kullanıcısı yeni tasarımı kullanmayı seçtiğinde, ön izleme kapatılacak ve sorumlu ekip gelen kullanıcı geri bildirimleri izleyerek yeni tasarıma son rötuşlarını verecek.

YouTube’un Material Design tabanlı yeni tasarımının ön izlemesine erişmek için youtube.com/new adresine girmeniz yeterli. Eğer yeni tasarımı sevmediyseniz, hesap ayarları menüsünde yer alan “Klasik YouTube’u geri yükle” seçeneğini takip ederek eski tasarıma geri dönüş yapabilirsiniz.