Eğer gece sabahlara kadar YouTube başında video izliyorsanız, neden gözlerinizi biraz daha rahat ettirmiyor ve en azından ışıkları azıcık kısmıyorsunuz. Reddit’te paylaşılan bir keşfe göre, YouTube’un içinde, etkinleştirilmesi oldukça kolay olan bir koyu renk modu özelliği bulunuyor. Aşağıdaki adımları uygulayarak YouTube koyu renk modunu etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

Google Chrome’un en güncel versiyonuna sahip olduğunuzdan emin olun. (57 şu anki en güncel sürüm olma özelliğini taşıyor.)

Windows’ta Ctrl + Shift + I, Mac’te ise Option + Command + I tuş kombinasyonuyla geliştirici penceresini açın.

“Konsol” sekmesine geçiş yapın.

Konusal bu metni yapıştırın:

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE”

daha sonra Enter tuşuna basın.

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE” daha sonra Enter tuşuna basın. Geliştirici penceresini kapatın, sayfayı yenileyin.

YouTube sayfasında, sağ üst köşedeki genel ayarlar menüsü içinde koyu renk modu seçeneğini göreceksiniz. Buna tıkladığınızda ise karşınıza koyu renk modunu açıp kapatmanızı sağlayan bir düğme göreceksiniz.

Bu düğmeyi açarak YouTube’un arka planının kararmasını sağlayabilirsiniz.

YouTube koyu renk modu özelliği henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak YouTube’un web sitesi tasarımı için planladığı birtakım değişikliklerin arasında yer aldığı anlaşılıyor. Siyah arka planda YouTube’u gezmek ve videoları izlemek çok daha rahatlatıcı olacaktır. İyi seyirler!