YouTube mobil canlı yayın özelliğini daha fazla kullanıcıya açıyor

YouTube mobil canlı yayın özelliğinin dağıtımına kısa süre önce başlamıştı. Popüler video paylaşım servisi, özelliği ilk etapta sadece 10 bin veya daha fazla abonesi olan kanallara açmıştı. Şirket, bir açıklama yaparak bu sınırı 1000 aboneye indirdiğini duyurdu. Bundan böyle kanalında en az 1000 abone olan kullanıcılar, akıllı telefonlarıyla YouTube üzerinden canlı yayın yapabilecek.

YouTube üzerinden canlı yayın başlatmak ise oldukça zahmetsiz bir süreç. Abone sayısı kriterini karşılayan kanal sahipleri, Creator Studio araçları üzerinden mobil canlı yayın seçeneğini aktif hâle getiriyor. Ardından YouTube’un mobil uygulaması üzerinden canlı yayın başlatılıyor. YouTube yapılan yayınların arşivini kullanıcılar için otomatik olarak tutuyor.

Canlı yayın yapabilecek kullanıcı sayısının artırılması, YouTube’a içerik havuzunu da genişletme imkanı sağlıyor. Canlı yayın konusundaki kriterlerin esnetilmesi, video paylaşım servisinin son zamanlarda hem video hem de canlı yayın konusunda iddialı adımlar atan Facebook ile daha güçlü biçimde rekabet etmesini sağlayacak gibi görünüyor.

YouTube mobil canlı yayın özelliğini herkese açmadan önce test ediyor

YouTube’un mobil cihazlar üzerinden canlı yayın özelliğini tüm kullanıcılarına açması bekleniyor. Ancak önceliğin kademeli olarak gelişmiş kanallara verilmesini de doğal bir süreç şeklinde nitelemek gerekiyor. Bu sayede şirket özelliği daha etkin biçimde test etme fırsatını elde ediyor.