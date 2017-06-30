Windows PC kullanıcıları Mac’e geçmeye epey hevesli görünüyor

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Windows ile çalışan bir bilgisayar sahibi olan ve yadsınamayacak miktardaki bir kullanıcı kitlesi, Microsoft’un “karanlık taraf” olarak nitelendirdiği Mac bilgisayarlara geçmeyi planlıyor.

Verto Analytics adlı bir şirket tarafından gerçekleştirilen araştırma ABD’deki 6 bin Windows PC sahibini de kapsıyor. Bunların yüzde 25’ten az olmayan ve Windows masaüstü bilgisayarla çalışan kullanıcı kesimi önümüzdeki altı ay içinde bir macOS makinesine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Yüzde 25 hiç de azımsanacak bir oran gibi görünmüyor. Söz konusu oran Windows dizüstü bilgisayar sahiplerinde biraz daha aşağı iniyor. Onların yüzde 21’i yine önümüzdeki altı ay içinde bir Mac bilgisayara geçişi planladığını söylüyor.

MAC SAHİPLERİNİN YÜZDE 98’İNİN BİR SONRAKİ TERCİHİ YİNE MAC OLACAK

Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, şu anda bir Mac sahibi olan kullanıcıların yüzde 98’i gelecek satın almalarını yine bir Apple bilgisayarı yönünde gerçekleştirmeyi planlıyor. Sadece yüzde 2’si bir Windows makineye geçmeyi tercih ediyor.

Araştırma farklı gelir gruplarına da bakıyor ve hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde, daha fazla para kazananların Mac’e geçmeye daha hevesli olduğunu gösteriyor. Geliri 150 bin doların üstünde olanlar geçmeye en hevesli kesimi oluşturuyor, bunların yüzde 20’si bir Apple bilgisayarına geçmeyi planlıyor.

Microsoft geçen yılın sonlarına doğru, Surface satışları şimdiye kadarki en yüksek satışlarına ulaştığında, daha fazla kullanıcının MacBook’lardan hibrit Surface makinelere geçişi tercih ettiğini öne sürmüştü. Araştırmanın sonuçları ise tercihin ters yönde olduğunu işaret ediyor.

Gartner’ın açıkladığı en son PC sevkiyat rakamlarına bakacak olursak, Apple’ın yüzde 7 civarında küresel pazar payı bulunuyor. Bu da anketin sonuçlarına biraz farklı bakış açısı katmış oluyor. Bu arada Apple’ın Mac makinelerinin ABD’de, dünyanın diğer noktalarında olduğunda daha fazla farkındalığa sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bakalım önümüzdeki dönemde PC ve Mac satışları nasıl bir grafik izleyecek? Piyasanın sonuçları araştırma sonuçlarıyla aynı doğrultuda olacak mı? Bunu zamanla göreceğiz.