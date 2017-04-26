Alphabet’in sürücüsüz otomobil teknolojisi için Uber ile girdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Şirketin bu konudaki çalışmalarını yürüten birimi Waymo ise otonom sürüş konusundaki yeteneklerini günden güne artırıyor. Farklı tasarımlara sahip araçlarını yollarda test eden şirket, test sahalarını genişletmeyi de sürdürüyor. Waymo sürücüsüz minivan ile insan taşımaya yönelik programını ABD’nin Phoenix şehrinde test etmeye başlıyor. Şirket, bu çalışmalar doğrultusunda ailerden gelen kayıtları toplayacak.

Waymo CEO’su John Krafick, yeni başlayan test programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneme süresi boyunca yüzlerce insanı programa dahil edeceklerini söyleyen Krafick, farklı arka planlardan gelen ve farklı ulaşım ihtiyaçları bulunan kişilere ulaşmayı istediklerini belirtti.

Waymo CEO’su insanları bir veya iki defa taşımak yerine insanların her gün ve her ihtiyaç duyduklarında yararlanabilecekleri bir test programını büyük bir alanda uygulayacaklarını dile getirdi.

Waymo sürücüsüz minivan filosunu genişletiyor

Waymo bu programın ihtiyaçlarını karşılamak adına filosunu da genişletiyor. Şirketin filosunda hâli hazırda 100 adet otonom sürüş özellikli Chrysler Pacifica Hybrid minivan bulunuyor. Bu sayının önümüzdeki aylarda 600’e yükselmesi planlanıyor. İnsanların nereye gittiklerini görmek isteyen şirket, aynı zamanda ailelerin minivanla olan etkileşimini mercek altına alacak. Yolcuların otomobilde görmeyi istedikleri özellikler de Waymo’nun cevabını aradığı sorular arasında bulunuyor.

Programa katılmak adına Waymo’ya her aileden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Başvuru kabul edildiği takdirde tüm aile üyeleri test programına dahil edilecek. Şirket, programın üyelerini sürücüsüz minivanlardan mümkün olduğunca fazla yararlanmaları konusunda destekleyecek.