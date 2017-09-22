İngiltere’nin başkenti Londra, dünyanın önemli metropolleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla küresel iddiaya sahip şirketler için bu önemli şehirde boy göstermek hem önem taşıyor hem de bir prestij sembolü olarak görülüyor. Uber Londra’da faaliyet gösteren ulaşım servislerinden biri olsa da, şirket gelecek hafta itibarıyla bu hakkını kaybedebilir.

Uber’in İngiltere’nin başkentinde faaliyet göstermesini sağlayan lisansın süresi 30 Eylül itibarıyla doluyor. Şirketin söz konusu lisansı yenileme isteği, Londra Ulaştırma Dairesi (TfL) tarafından geri çevrildi. Uber’in önünde bu karara itiraz etmek için 21 günlük bir süre bulunuyor.

TfL tarafından yapılan açıklamada, Uber’in belirlenen talimatlara uygun olmadığı belirtildi. Aynı açıklamada, Uber için “Yaklaşımı ve iş yapma usulleri, kurumsal sorumluluktan uzak.” ifadesi de kullanıldı.

Uber’in Londra’da 40 binden fazla sürücüsü bulunuyor. Uygulamayı kullanan Londralıların sayısı ise 3.5 milyona ulaşmış durumda. Kolay kullanımı ve uygun fiyatlarıyla övülen Uber, Londra’nın geleneksel siyah taksilerinin eleştirilerine maruz kalmıştı. Taksiciler Uber’in mali uygulamalarının ve düzenleme eksikliğinin haksız rekabete yol açtığını öne sürmüştü.

Uber Londra Ulaştırma Dairesi tarafından alınan karara itiraz edecek

Uber Londra Ulaştırma Dairesi tarafından alınan kararı, doğal olarak, tepkiyle karşıladı. Şirketin Londra ofisinin genel müdürü Tom Elvidge, Londra Ulaştırma Dairesi’nin ve Londra Belediye Başkanı’nın uygulamayı yasaklayarak yolcuların seçim şansını kısıtlamak isteyen küçük bir gruba teslim olduğunu iddia etti.

Uber Londra Ulaştırma Dairesi tarafından alınan karara itiraz edeceğinin de altını çizdi. Şirketin açıklamasında, kararın değişmemesi durumunda 40 bin sürücünün işini kaybedeceği ve milyonlarca Londralının da yaygın ve kolay bir ulaşım seçeneğinden mahrum kalacağı belirtildi.