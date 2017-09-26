Türk Telekom’un müzik dinleme servisi Muud olarak belirlenen yeni adıyla ve operatör bağımsız olarak herkesin kullanımına açıldı. Türk Telekom’un belirttiğine göre, Muud çevrimdışı müzik dinleme imkanının yanı sıra, diğer dijital müzik platformlarında olmayan çok önemli bir avantajı kullanıcılarına sunuyor.

Muud uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, ücretsiz üye olduklarında, bir ay boyunca istedikleri 1000 yerli şarkıyı reklamsız dinleyebilecekler. Muud kullanan Türk Telekom mobil aboneleri ise milyonlarca şarkıyı diledikleri yerde internet paketlerinden harcamadan sınırsız ve özgürce dinleyebilecek.

Türk Telekom, Muud’un yaşayan canlı bir dijital platform olarak tasarlandığına dikkat çekiyor. Dijitalleşmeyle birlikte müzikseverlerin daha da artan beklenti ve taleplerine göre yenilenen ve geliştirilen Muud, yalın bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Mobil cihazların yanı sıra masaüstü bilgisayarlar üzerinden de müzik dinlemeye imkan sağlıyor. Akıllı sistemi ile kullanıcıların seçimlerine ve içinde bulundukları ruh haline göre şekillenen özel listeler de barındırıyor.

Ayrıca yerli ve yabancı müzik piyasalarındaki son gelişmeler, en son çıkan albümler, konser bilgileri, çok özel sanatçı röportajları, en beğenilenler, en çok dinlenenler listesi gibi müzik endüstrisine ait her şey Muud’da yer alıyor. Kullanıcılar, seçtikleri müzik türüne göre şarkı sözlerini, albümleri, listeleri ve etkinlikleri tek adresten takip edebilecek.

Muud tüm operatör aboneleri tarafından kullanılabiliyor

Operatör bağımsız olarak herkesin kullanımına açık olan Muud, çevrimdışı müzik dinleme imkânı ile beraber, diğer dijital müzik platformlarında olmayan çok önemli bir avantajı kullanıcılarına sunuyor. Muud uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, sadece abone olarak ay boyunca bin yerli şarkıyı ücretsiz dinleyebilirler. Muud Premium abonesi olan kullanıcılar sınırsız yerli-yabancı şarkıyı dinler ve çevrimdışı özelliklerinden yararlanabilirler. Muud’da ilk ay Premium abonelik hizmeti ise ücretsiz olarak sunuluyor.

Türk Telekom’dan Muud fırsatları

Muud kullanan Türk Telekom mobil aboneleri, milyonlarca şarkıyı diledikleri yerde internet paketlerinden harcamadan sınırsız ve özgürce dinleyebilecekler. Tüm müzikseverlerin abone olup yararlanabileceği Muud ile ayda bin yerli şarkıyı ücretsiz ve reklamsız dinlemek mümkün olacak. Sınırsız ve özgürce müzik dinlemenin aylık bedeli ise 4,99 TL olarak belirlendi. Bu arada Türk Telekom Prime ve Selfy aboneleri için de pek çok avantaj bulunduğuna dikkat çekiliyor.