Microsoft bu ayın ilerleyen günlerinde bir etkinlik daha düzenleyecek. Dün akşam saatlerinde duyurusu gerçekleştirilecek etkinlikte “dünyaya sırada neyin olduğu” gösterilecek. Söz konusu etkinlik 23 Mayısta Şangay’da düzenlenecek, ancak şirket etkinliğin nerede düzenleneceği veya neyin gösterileceği bilgisini henüz paylaşmadı. Ne var ki, şirketten The Verge sitesine verilen bilgide yeni bir donanımın tanıtımının yapılacağı dile getirildi. Surface Pro 5 çıkış tarihi için yeni ve güçlü bir ipucu ortaya çıkmış olabilir.

Sosyal medya üzerinden bu yeni donanımla ilgili bazı ipuçlarını almak mümkün oluyor. Örneğin Microsoft’un cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı ve Surface’in yaratıcısı Panos Panay, etkinliğin davetini #Surface etiketiyle paylaştı. Etiket ve Panay’ın Şangay’daki etkinliğe katılmayı planlaması, Microsoft’un Surface Pro 5’i göstermeye hazır olduğunu işaret ediyor.

Yakında çıkacak Surface Pro 5 ile onun selefi arasında çok fazla fark olması beklenmiyor. Microsoft ile yakından ilgili olan teknoloji gazetecisi Paul Thurrott, geçtiğimiz ay verdiği bilgide cihazın Intel’in Kaby Lake işlemcisiyle geleceğini, ancak kendisine özel güç konnektörünü korumaya devam edeceğini belirtmişti. Öte yandan şirket bu haftanın başlarında da, yeni Windows 10 S işletim sistemiyle çalışan, 999 dolarlık yurt dışı fiyatlı Surface Laptop‘u duyurmuştu.